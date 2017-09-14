Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34

Hotab написав: ..............

далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же».

А «никто это никто!» ..............далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же».

І тут стає цікаво:

Західні буржуї ВЖЕ НЕ поставляли Німеччині, коли з нею воював СРСР (зате поставляли Союзу) , А от СССР поставляв Німеччині аж до початку своєї війни, тобто коли «буржуї» з Німеччиною вже воювали.

Крупнейшим поставщиком нефти в Европе у Гитлера была Румыния. 12 сентября 1939 года военный кабинет Англии принял решение скупить всю румынскую нефть. Требование правительства Румынии оплатить за нефть в долларах оказалось для Англии неприемлемым. В итоге переговоры были прекращены, и румынская нефть осталась Гитлеру. Примечательно, что оплаты в долларах требовало не столько правительство Румынии, сколько иностранные (и в том числе и британские) частные компании, в чьих руках находилось три четверти экспорта румынской нефти

Тем временем, попытки британского правительства положить конец нарушениям экономической блокады Германии со стороны американских судов, оставались безуспешными. Из-за беспрецедентного ледостава на Дунае в суровую зиму 1939/1940 годов снабжение Германии румынской нефтью резко сократилось. Когда в марте 1940 года лёд растаял, поставки в Германию первыми возобновили франко-бельгийская компания «Колумбия» и американская «Ромыно-Американа».

Фактически же за первые 6 месяцев (по август 1940) СССР поставил лишь 28 % от плана. Причина была в том, что германские поставки серьёзно отставали от советских: так, СССР направил сырья на 119,1 млн марок, а получил от Германии техники только на 84,2 млн марок (включая самолёты: 2 «Дорнье-215», 5 «Мессершмитт-109Е», 5 «Мессершмитт-110», 2 «Юнкерс-88», 3+2=5 «Хейнкель-100», 3 «Бюккер-131» и 3 «Бюккер-133», а также крейсер «Лютцов». 12 сентября 1940 года Микоян предупредил немецкую сторону, что из-за отставания германских поставок советский экспорт может быть сокращён вплоть до временной приостановки. Так и получилось: в IV квартале экспорт по сравнению с III кварталом сократился в 2 раза, а в начале 1941 года сократился вновь.

Согласен.Но поставляли, даже когда сами "західні буржуї" уже воевали.И ещё пример:В добавок к Вашим цитатам:Но, вообще-то, я привёл цитату не для того, чтобы выставить ""західних буржуїв" мировыми злодеями, а Союз белым и пушистым. Так что Вы напрасно начали дискуссию, не будем продолжать.