RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8425842684278428
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 11:34

  Hotab написав:..............
далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же».
А «никто это никто!»

Согласен.


І тут стає цікаво:
Західні буржуї ВЖЕ НЕ поставляли Німеччині, коли з нею воював СРСР (зате поставляли Союзу) , А от СССР поставляв Німеччині аж до початку своєї війни, тобто коли «буржуї» з Німеччиною вже воювали.

Но поставляли, даже когда сами "західні буржуї" уже воевали.
И ещё пример:
Крупнейшим поставщиком нефти в Европе у Гитлера была Румыния. 12 сентября 1939 года военный кабинет Англии принял решение скупить всю румынскую нефть. Требование правительства Румынии оплатить за нефть в долларах оказалось для Англии неприемлемым. В итоге переговоры были прекращены, и румынская нефть осталась Гитлеру. Примечательно, что оплаты в долларах требовало не столько правительство Румынии, сколько иностранные (и в том числе и британские) частные компании, в чьих руках находилось три четверти экспорта румынской нефти

Тем временем, попытки британского правительства положить конец нарушениям экономической блокады Германии со стороны американских судов, оставались безуспешными. Из-за беспрецедентного ледостава на Дунае в суровую зиму 1939/1940 годов снабжение Германии румынской нефтью резко сократилось. Когда в марте 1940 года лёд растаял, поставки в Германию первыми возобновили франко-бельгийская компания «Колумбия» и американская «Ромыно-Американа».

В добавок к Вашим цитатам:
Фактически же за первые 6 месяцев (по август 1940) СССР поставил лишь 28 % от плана. Причина была в том, что германские поставки серьёзно отставали от советских: так, СССР направил сырья на 119,1 млн марок, а получил от Германии техники только на 84,2 млн марок (включая самолёты: 2 «Дорнье-215», 5 «Мессершмитт-109Е», 5 «Мессершмитт-110», 2 «Юнкерс-88», 3+2=5 «Хейнкель-100», 3 «Бюккер-131» и 3 «Бюккер-133», а также крейсер «Лютцов». 12 сентября 1940 года Микоян предупредил немецкую сторону, что из-за отставания германских поставок советский экспорт может быть сокращён вплоть до временной приостановки. Так и получилось: в IV квартале экспорт по сравнению с III кварталом сократился в 2 раза, а в начале 1941 года сократился вновь.

Но, вообще-то, я привёл цитату не для того, чтобы выставить ""західних буржуїв" мировыми злодеями, а Союз белым и пушистым. Так что Вы напрасно начали дискуссию, не будем продолжать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28851
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 8425842684278428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202439
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658596
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12075)
30.05.2024 11:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.