pesikot написав:Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ? Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
В Росії ситуація погіршується, а не покращується. Цьому є конкретні докази. Наприклад недавні кадрові перестановки в кремлі(достатньо кардинальні). Ці перестановки свідчать про те що у путіна не все гаразд і потрібно щось міняти(досить каринально). Дальше - сильно роздутий воєнний бюджет РФ. Це проблема, яка зростає. Саме тому поставили Білоусова, який має "навести порядок". І десятки проблем, лінь писати. Тому у путіна є причини погодитись на РПВ.
Але задам зустрічне питання: А що хоче путін? Цього насправді ніхто не знає! НІХТО. Скільки я не слухав блогерів/аналітиків ніхто внятно на це питання не відповів.
Якщо ти скажеш "путін хоче знищення/захоплення України" я відповім: 1.А чому він не знищив/не захопив Україну в 2014? Міг? Міг і легко міг. Навіщо уклав Мінські угоди? 2.Навіщо він проводив Стамбульські перемовини? Не логічні ні п.1 ні п2. якщо "путін хоче знищення/захоплення України".
Таж на болотах неодноразово заявляли, що воюють із НАТО (тальки не на її території). НАТО влаштовує, що територію НАТО не бомблять. Тому НАТО думає, що воно "послаблює" Росію зточуючи Україну.
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?
В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,
Противоположный фон там тоже никакого интереса не представляет. Охотой на ведьм не увлекаюсь. Не хочу сказать, что все, фотографирующие на улицах, враги, но такие факты есть.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 тра, 2024 11:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?
В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,
Hotab написав:.............. далі по тексту. Бо «никто не хочет терять денег же». А «никто это никто!»
Согласен.
І тут стає цікаво: Західні буржуї ВЖЕ НЕ поставляли Німеччині, коли з нею воював СРСР (зате поставляли Союзу) , А от СССР поставляв Німеччині аж до початку своєї війни, тобто коли «буржуї» з Німеччиною вже воювали.
Но поставляли, даже когда сами "західні буржуї" уже воевали. И ещё пример:
Крупнейшим поставщиком нефти в Европе у Гитлера была Румыния. 12 сентября 1939 года военный кабинет Англии принял решение скупить всю румынскую нефть. Требование правительства Румынии оплатить за нефть в долларах оказалось для Англии неприемлемым. В итоге переговоры были прекращены, и румынская нефть осталась Гитлеру. Примечательно, что оплаты в долларах требовало не столько правительство Румынии, сколько иностранные (и в том числе и британские) частные компании, в чьих руках находилось три четверти экспорта румынской нефти
Тем временем, попытки британского правительства положить конец нарушениям экономической блокады Германии со стороны американских судов, оставались безуспешными. Из-за беспрецедентного ледостава на Дунае в суровую зиму 1939/1940 годов снабжение Германии румынской нефтью резко сократилось. Когда в марте 1940 года лёд растаял, поставки в Германию первыми возобновили франко-бельгийская компания «Колумбия» и американская «Ромыно-Американа».
В добавок к Вашим цитатам:
Фактически же за первые 6 месяцев (по август 1940) СССР поставил лишь 28 % от плана. Причина была в том, что германские поставки серьёзно отставали от советских: так, СССР направил сырья на 119,1 млн марок, а получил от Германии техники только на 84,2 млн марок (включая самолёты: 2 «Дорнье-215», 5 «Мессершмитт-109Е», 5 «Мессершмитт-110», 2 «Юнкерс-88», 3+2=5 «Хейнкель-100», 3 «Бюккер-131» и 3 «Бюккер-133», а также крейсер «Лютцов». 12 сентября 1940 года Микоян предупредил немецкую сторону, что из-за отставания германских поставок советский экспорт может быть сокращён вплоть до временной приостановки. Так и получилось: в IV квартале экспорт по сравнению с III кварталом сократился в 2 раза, а в начале 1941 года сократился вновь.
Но, вообще-то, я привёл цитату не для того, чтобы выставить ""західних буржуїв" мировыми злодеями, а Союз белым и пушистым. Так что Вы напрасно начали дискуссию, не будем продолжать.
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
И мобилы у вас нету что бы на 102 или 112 позвонить?
И что? Ловить ветер в поле? У велосипеда нет номеров, а у женщины особых примет, тем более, с приличного расстояния. Это, кстати, и ответ Ukrainian на его "впевненість що таких «велосипедистів» швидко б «навчили» в тому ж Львові та Франківську". Для начала их поймать надо.
Для чого фотографувати? Все є у відкритих джерелах Ось приклад, сьогодні випадково натрапив https://iprop-ua.com/tm/xxjmyijf/ "Кл.13: Аерозолі для особистого захисту; артилерійська зброя (гармати); ацетил-нітроцелюлоза; балістичні ракети (зброя); бенгаль" Якщо тицьнути на це, відкриється ще більше "цікавого"
ЛАД написав:И о врагах, которых некоторые настойчиво выискивают на форуме. Не там ищете, мальчики. И девочки. У нас сейчас довольно много пишут о "велосипедистах" - ездят, фотографируют на мобилки и передают врагу (по-моему, писал, что у нас настоятельно не рекомендуют ходить в городе в камуфляже). Пару дней назад лично видел такое - женщина остановилась, сфотографировала здание предприятия недалеко от меня (по-моему, давно не работающее), села на велосипед и уехала. К сожалению, догнать велосипедиста не могу. Зачем фотографировала, сомнений нет - никакой архитектурной или ещё какой-то ценности здание не представляет.
И мобилы у вас нету что бы на 102 или 112 позвонить?
И что? Ловить ветер в поле? У велосипеда нет номеров, а у женщины особых примет, тем более, с приличного расстояния. .