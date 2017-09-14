serg1974 написав:А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?
В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,
Почти у каждого в авто сзади в бампере стоит камера заднего вида размером с пять копеек и стоимостью три гривны - но вот шпионы, которых если что убьют при поимке, фотографируют на мобильный телефон, где логика?
Дійсно не розумієте? Ну ОК, давайте поясню. В гугле завод, конечно, есть. Но там нет нынешней картины того, что там происходит, или не происходит. Транспорт или его следы, какие-то материалы на площадках, или следы погрузки-выгрузки, признаки действующего производства, или их отсутствие, причём всё это в динамике во времени, позволяют сделать гораздо больше выводов, чем просто разглядывание картинки на гугл-картах.
Теперь почему телефон. Потому что тот же авторегистратор или камера заднего вида в автомобиле, приспособленная для съемки и передачи информации - это уже требует или квалификации, или участия других людей в процессе. К тому же съёмка бампером с нужного ракурса -- тот ещё цирковой номер, а съемка "случайно проездом" по определению ничего не даст, если там на производстве не полные идиоты. Не говоря уж о том, что информатора без машины найти проще и дешевле.
Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км
Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.
В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.
katso написав:.......... Почти у каждого в авто сзади в бампере стоит камера заднего вида размером с пять копеек и стоимостью три гривны - но вот шпионы, которых если что убьют при поимке, фотографируют на мобильный телефон, где логика?
Сильное преувеличение. И об "убийствах при поимке" пока что не слышал.
Із цікавих нововведень мобілізації: Колега, якому 26 років, зареєструвався в Резерв+. І тижня не прошло, а з ТЦК зателефонували у відділ обліку університету "Вам штраф 51k грн. за порушення ведення обліку: у вас працює ПІП, який не поміняв приписне на воєнний квиток"...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 30 тра, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:І крім того що значить скінчилось історія процес безперервний , без початку і кінця. кінець історії і вічний мир це лиш байки. Умови треба було виконувати мінських договорів. І на лінію зіткнення запросити війська оон.
Помнится тогда сильно кричали что Донбас на условиях широкой автономии фу-фу-фу, федеративная Украина фу-фу-фу - а ведь это могло бы предотвратить войну, спасти 100 тыщ жизней и сохранить в стране 10 миллионов сейчас уехавших...
Ну тоді Моторола, Гіркін і Захарченко стали б народними депутатами, президент - Медведчур/Портнов, а війна все одно була б, тільки українці б тоді воювали під керівництвом бурят проти ЄС.
Навіть такий розвиток подій краще ніж те, що сталося зараз. Краще нехай в ЄС була б війна ніж в нас. Це у нас зараз зруйновані Бахмут, Ізюм, Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ та багато десятків тисяч людей залишились без житла та майна.
ЛАД написав:Самое смешное/обидное, что пойти на фронт согласятся "оті дві тисячі",
вы ш своим зятьям тоже самое говорите? интересно что они вам отвечают...
Я им ничего не говорю. Но получат повестки, пойдут в армию. Прятаться в погребе не будут. Так же, как по повестке пришли Успих, sashaqbl, Сибарит и др.
вы не замечаете противоречие? заменить уставшего успиха некому. Но ваши зятья повестки не получают. Из чего вы делаете вывод что виноваты те, кто прячутся в погребе. Виноваты в том, что ваших зятьёв не пригласили заменить успиха?
ЛАД написав:Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие. Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин,
Так почему ваши зятья не выполняют свой долг? Если потому что им не приходит повестка значит НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО про тех кто прячется в погребах. Каждый из них вам тоже самое скажет "мне не пришла повестка". И вы не докажете обратного.
ваша двуликость выбешивает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 тра, 2024 12:25, всього редагувалось 2 разів.
якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось
чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.
vitaliiangel написав:вы ш своим зятьям тоже самое говорите? интересно что они вам отвечают...
Я им ничего не говорю. Но получат повестки, пойдут в армию. Прятаться в погребе не будут. Так же, как по повестке пришли Успих, sashaqbl, Сибарит и др.
вы не замечаете противоречие? заменить уставшего успиха некому. Но ваши зятья повестки не получают. Из чего вы делаете вывод что виноваты те, кто прячутся в погребе. Виноваты в том, что ваших зятьёв не пригласили заменить успиха?
ЛАД написав:Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие. Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин,
Так почему ваши зятья не выполняют свой долг? Если потому что им не приходит повестка значит НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО про тех кто прячется в погребах. Каждый из них вам тоже самое скажет "мне не пришла повестка". И вы не докажете обратного.
ваша двуликость выбешивает.
могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...