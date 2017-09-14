Додано: Чет 30 тра, 2024 11:59

katso написав: serg1974 написав: А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?



В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм, А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,



Почти у каждого в авто сзади в бампере стоит камера заднего вида размером с пять копеек и стоимостью три гривны - но вот шпионы, которых если что убьют при поимке, фотографируют на мобильный телефон, где логика? Почти у каждого в авто сзади в бампере стоит камера заднего вида размером с пять копеек и стоимостью три гривны - но вот шпионы, которых если что убьют при поимке, фотографируют на мобильный телефон, где логика?

Дійсно не розумієте? Ну ОК, давайте поясню. В гугле завод, конечно, есть. Но там нет нынешней картины того, что там происходит, или не происходит. Транспорт или его следы, какие-то материалы на площадках, или следы погрузки-выгрузки, признаки действующего производства, или их отсутствие, причём всё это в динамике во времени, позволяют сделать гораздо больше выводов, чем просто разглядывание картинки на гугл-картах.Теперь почему телефон. Потому что тот же авторегистратор или камера заднего вида в автомобиле, приспособленная для съемки и передачи информации - это уже требует или квалификации, или участия других людей в процессе. К тому же съёмка бампером с нужного ракурса -- тот ещё цирковой номер, а съемка "случайно проездом" по определению ничего не даст, если там на производстве не полные идиоты. Не говоря уж о том, что информатора без машины найти проще и дешевле.