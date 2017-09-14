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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8426842784288429
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:36

  M-Audio написав:
  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:39

  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:49

_hunter

Я вражений !

З, їбнути з України в незаконий спосіб разом з сином..... і давати поради і коментарі в Україні .
ПЛЯ .... україньскі біженці !
холява
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:55

та начебто и без кацапських відео вистачає всякого про дії ТЦК...

❗️Скандальних відео про ТЦК стане більше: рф готує інформаційну диверсію, – керівник пресцентру Сил оборони Півдня Плетенчук.

Русня збирається поширювати свої постанови, щоб зірвати мобілізаційну кампанію.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:55

Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.

В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... e-do-12-km






Наступна версія - тисячолітній сокіл :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:00

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.

В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... e-do-12-km



Наступна версія - тисячолітній сокіл :)

Который будет способен залетать к кацапам со стороны Тихого океана :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:01

  M-Audio написав:
  Примат написав:якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:04

Напад росії і білорусі на Україну

В Офісі президента відмовилися від ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації

Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована, повідомили джерела в ОП у коментарі РБК-Україна.

За наявними даними, відмовитись від такої ідеї було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:12

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.

Так это не "такие же" обстоятельства - сейчас переходной период, но после 16го появится новый критерий ухылянтства. Но если кто-то данные обновил раньше - вполне имеет полное моральное право тцкшниквм дули повазывать...
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  #<1 ... 8426842784288429
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