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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84278428842984308431 ... 8434>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:36

  M-Audio написав:
  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:39

  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:55

та начебто и без кацапських відео вистачає всякого про дії ТЦК...

❗️Скандальних відео про ТЦК стане більше: рф готує інформаційну диверсію, – керівник пресцентру Сил оборони Півдня Плетенчук.

Русня збирається поширювати свої постанови, щоб зірвати мобілізаційну кампанію.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 12:55

Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.

В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... e-do-12-km






Наступна версія - тисячолітній сокіл :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:00

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
Украинский ударный беспилотник «Сокіл-300», дальность полета до 3300 км на высоте до 12 км

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300» разрабатывался Конструкторским бюро «ЛУЧ». Он оснащается отечественной оптико-электронной станцией, может использовать несколько типов двигателей: как отечественные АИ-450Т2 и МС-500В-05С/СЭ, так и иностранного производства Rotax 914.

В зависимости от типа двигателя отличается и его «пустой» и «полный вес». В варианте с АИ-450Т2 эти показатели составляют 535/1225 кг соответственно для МС-500В-05С/СЭ – 530/1220 кг и для Rotax 914 – 420/1130 кг.

https://building-tech.org/%D0%A1%D0%BE% ... e-do-12-km



Наступна версія - тисячолітній сокіл :)

Который будет способен залетать к кацапам со стороны Тихого океана :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:01

  M-Audio написав:
  Примат написав:якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:04

Напад росії і білорусі на Україну

В Офісі президента відмовилися від ідеї так званого "економічного бронювання" від мобілізації

Очікуване підвищення податків певною мірою вплинуло на те, що ця ідея не буде реалізована, повідомили джерела в ОП у коментарі РБК-Україна.

За наявними даними, відмовитись від такої ідеї було вирішено через те, що Генштаб побоюється, що "економічне бронювання" не розв'яже проблему з нестачею кадрів, буде сприйнято як офіційний відкуп від мобілізації і лише спричинить негативну реакцію в армії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:12

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.

Так это не "такие же" обстоятельства - сейчас переходной период, но после 16го появится новый критерий ухылянтства: обновленность данных. Но если кто-то данные обновил раньше - уже вполне имеет полное моральное право тцкшникам (и всем заинтересованным) дули повазывать...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 30 тра, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:15

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:.............
Я им ничего не говорю.
Но получат повестки, пойдут в армию. Прятаться в погребе не будут.
Так же, как по повестке пришли Успих, sashaqbl, Сибарит и др.

вы не замечаете противоречие? заменить уставшего успиха некому. Но ваши зятья повестки не получают. Из чего вы делаете вывод что виноваты те, кто прячутся в погребе. Виноваты в том, что ваших зятьёв не пригласили заменить успиха?
  ЛАД написав:Он просто честно выполняет свой долг перед родиной. Как и многие другие.
Но, во-первых, за 2 года он просто устал, а, во-вторых, он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин,
Так почему ваши зятья не выполняют свой долг? Если потому что им не приходит повестка значит НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО про тех кто прячется в погребах. Каждый из них вам тоже самое скажет "мне не пришла повестка". И вы не докажете обратного.

ваша двуликость выбешивает.

Виталик, вы слишком нервничаете.
Сильно боитесь повестки?
Я, вроде, здесь никого не призывал и не заставлял идти на фронт добровольно.
Человек, увольняющийся с работы и прячущийся в погребе, не может говорить о том, что ему "не пришла повестка", но доказывать ему я ничего не собираюсь. И вам тоже. Человек, состоявший на учёте в условном Харькове и уехавший во Львов (ксловно), го не ставший там на учёт, тоже не может говорить, что ему "не пришла повестка".
Насчёт бронирования я свои взгляды высказывал - бронировать надо людей, необходимых для работы оборонки и инфраструктуры. Остальные служить могут. И не должны доказывать, что именно они не должны никому и ничего и им на фронте не место. Вот всё, что я утверждаю.
Эти утверждения будивельнику сильно не понравились. Вам тоже?
А ваши отсылки к "зятьям" напоминает: "А у вас негров линчуют".

Вы любитель психологии, но с логикой у вас явные проблемы.
А насчёт "выбешивания"...
Прежде, чем обвинять в "двуликости" вы не пробовали подлечить нервы? Может стоит?
Или страх перед повесткой вызывает необратимые изменения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:20

  Примат написав:
  M-Audio написав:
  Примат написав:якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий

а тут M-Audio полностью прав: на переходной период ответственность за "потерянную" повестку - на тцк. Т.е. да - повестку почтой могут отправить хоть сегодня - и она будет считаться врученной. Но ДО 16го это (теоретически) можно будет оспорить в суде, а после - уже нет...
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