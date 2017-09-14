якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось
чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Всё просто Кто обновил данные, получит электронную повестку в мобильное приложение Кто не обновил, получит бумажную по почте по месту прописки[/quote] Більше ніж просто - зробили так ,що 2 роки гребли гроші та проїґали час , відтепер вирішили достати всіх до кого дотягнутися є змога -: найкращі умови хто виїхав.
Бетон написав:Два брата с оккупированного посёлка: один выехал в Украину и сегодня таксует в Киеве еле сводя концы, до щемления тцк. Второй - выехал в рфию и сегодня в Канаде ставит кондиционеры с зарплатой 4 куе
Смешно
Так, я теж помітив, що в найгіршому стані з окупованих або знищених міст опинились ті, хто вчинив найбільш правильно -- виїхав до неокупованої частини України. Хто виїхав до інших країн - живуть в даній ситуації непогано, а то й добре. Хто залишився в окупації -- щось там теж отримують, і не змушені ховатись, а якщо ще й житло вціліло -- то взагалі добре. Хто чухнув на Росію -- то певно знали куди й навіщо, і думаю теж більш-менш добре. І тільки хто залишився -- гарантовано без даху над головою, і нікому не потрібні.
Не знаю, чи отримують щось на окупованих територіях, але родичи з Бахмуту досі гроші за зруйноване житло отримати не можуть
Ага. Сделать досрочные выпуски из военных училищ и поставить молодь на генеральские должности. Кстати, и Липцы, и Волчанск продолжают обстреливать и КАБами, и всем остальным практически постоянно.
Что-то ночью сегодня у меня сложилось впечатление, что обстрелы Харькова и прилегающих территорий по количеству взрывов начали приближаться к марту 2022 года. Но и идентифицируется и отличие - это в мощности прилетающих боеприпасов - они стали намного мощнее. Ракет или КАБов не жалеют совсем в кремле. По звуку взрывов что-то перестал их отличать. Хотя возможно, что вместо уже привычных ракет С-300 на самом деле прилетают КАБы весом 250 кг с тем же количеством взрывчатки (~100 кг), что и в ракетах.
Hennady написав:Для чого фотографувати? Все є у відкритих джерелах Ось приклад, сьогодні випадково натрапив https://iprop-ua.com/tm/xxjmyijf/ "Кл.13: Аерозолі для особистого захисту; артилерійська зброя (гармати); ацетил-нітроцелюлоза; балістичні ракети (зброя); бенгаль" Якщо тицьнути на це, відкриється ще більше "цікавого"
Всё это "цікаве" давно известно. Так же, как все знают, что "Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева" танковый. Вопрос только в том, работает ли он сегодня и что делает именно сегодня.
куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))
«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».
_hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.
Так это не "такие же" обстоятельства - сейчас переходной период, но после 16го появится новый критерий ухылянтства: обновленность данных. Но если кто-то данные обновил раньше - уже вполне имеет полное моральное право тцкшникам (и всем заинтересованным) дули повазывать...
дивлячись кому будете показувати,застосунок не прирівняли до документа,в ЦНАП хоча б надають витяг