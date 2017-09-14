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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84288429843084318432 ... 8434>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:26

Командування дало наказ, що на штурм йдуть ті, кому до 40 років. Таких як я — не брати..
https://poltava.to/project/8574/
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 тра, 2024 13:28, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:28

  anduzenko написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?


Всё просто
Кто обновил данные, получит электронную повестку в мобильное приложение
Кто не обновил, получит бумажную по почте по месту прописки[/quote]
Більше ніж просто - зробили так ,що 2 роки гребли гроші та проїґали час , відтепер вирішили достати всіх до кого дотягнутися є змога -: найкращі умови хто виїхав.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:29

M-Audio написав:
Бетон написав:Два брата с оккупированного посёлка: один выехал в Украину и сегодня таксует в Киеве еле сводя концы, до щемления тцк. Второй - выехал в рфию и сегодня в Канаде ставит кондиционеры с зарплатой 4 куе

Смешно

Так, я теж помітив, що в найгіршому стані з окупованих або знищених міст опинились ті, хто вчинив найбільш правильно -- виїхав до неокупованої частини України. Хто виїхав до інших країн - живуть в даній ситуації непогано, а то й добре. Хто залишився в окупації -- щось там теж отримують, і не змушені ховатись, а якщо ще й житло вціліло -- то взагалі добре. Хто чухнув на Росію -- то певно знали куди й навіщо, і думаю теж більш-менш добре. І тільки хто залишився -- гарантовано без даху над головою, і нікому не потрібні.

Не знаю, чи отримують щось на окупованих територіях, але родичи з Бахмуту досі гроші за зруйноване житло отримати не можуть
makar_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:29

  Xenon написав:
❗️Жінки мають оновити облікові дані до 16 липня. Інакше – отримають штраф, – голова Кременчуцького районного ТЦК.

Стати на військоблік та оновити дані мають також жінки віком від 18 до 60 років певних спеціальностей. Які саме, я писав раніше.

Зображення

За Конституцією ВСІ повинні оновити,за законом новим є виключення, навіть якщо зараз не треба,то треба може наступити набагато швидше
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:30

  _hunter написав:.........
могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...

До последнего указа, если человек много лет живёт на одном и том же месте и ничего кроме возраста ( :) ) не менялось, никакого "обновления данных" не требовалось.
Так что да - "реально не отправлял".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:30

  ЛАД написав:
  vitaliiangel написав:
............
Потрібно молодь в управління армією. Прямо зараз. Це криза.
Бригадам, тримайтеся!

https://www.facebook.com/1551784961/pos ... WqjYpYz8l/

Ага.
Сделать досрочные выпуски из военных училищ и поставить молодь на генеральские должности. :)
Кстати, и Липцы, и Волчанск продолжают обстреливать и КАБами, и всем остальным практически постоянно.

Что-то ночью сегодня у меня сложилось впечатление, что обстрелы Харькова и прилегающих территорий по количеству взрывов начали приближаться к марту 2022 года. Но и идентифицируется и отличие - это в мощности прилетающих боеприпасов - они стали намного мощнее. Ракет или КАБов не жалеют совсем в кремле. По звуку взрывов что-то перестал их отличать. Хотя возможно, что вместо уже привычных ракет С-300 на самом деле прилетают КАБы весом 250 кг с тем же количеством взрывчатки (~100 кг), что и в ракетах.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:30

  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Без ВЛК і наявного на руках документа різниця є
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:37

  Hennady написав:Для чого фотографувати? Все є у відкритих джерелах
Ось приклад, сьогодні випадково натрапив
https://iprop-ua.com/tm/xxjmyijf/
"Кл.13: Аерозолі для особистого захисту; артилерійська зброя (гармати); ацетил-нітроцелюлоза; балістичні ракети (зброя); бенгаль"
Якщо тицьнути на це, відкриється ще більше "цікавого"

Всё это "цікаве" давно известно. Так же, как все знают, что "Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева" танковый.
Вопрос только в том, работает ли он сегодня и что делает именно сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:38

куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))

«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... t-100.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:40

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.

Так это не "такие же" обстоятельства - сейчас переходной период, но после 16го появится новый критерий ухылянтства: обновленность данных. Но если кто-то данные обновил раньше - уже вполне имеет полное моральное право тцкшникам (и всем заинтересованным) дули повазывать...
дивлячись кому будете показувати,застосунок не прирівняли до документа,в ЦНАП хоча б надають витяг
sens
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