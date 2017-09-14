якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось
чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?
Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.
С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...[/quote] Взаємозв'язок такий -:штраф або оновлення,або виїзд за кордон
Дюрі-бачі написав:Із цікавих нововведень мобілізації: Колега, якому 26 років, зареєструвався в Резерв+. І тижня не прошло, а з ТЦК зателефонували у відділ обліку університету "Вам штраф 51k грн. за порушення ведення обліку: у вас працює ПІП, який не поміняв приписне на воєнний квиток"...
Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))
«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».
Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))
«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».
1. Это только "планируется". Как оно будет в жизни не известно. И когда. Тем более, для этого нужно не постановление, а принятие закона. 2. Примет ли это вся Европа или только Германия? 3. Если только Германия, то из Германии будут в др. страны. Если вся Европа, то будут по кругу - из Германии во Францию, а из Франции в Германию.
vitaliiangel написав:Так почему ваши зятья не выполняют свой долг?
А Вы уже всех своих соседей в военкомат отправили? Я бы понял обвинения в том, что взрослый человек не отправил ребенка в школу. Но попрекать поведением взрослых людей, которые уже сами принимают решения, не только некрасиво, но и не слишком умно. Каждый из нас отвечает за себя и только за себя. А троллить, прикидываясь простачком - это не ваше амплуа. Эта позиция на форуме занята.
ЛАД написав:.......... Кстати, и Липцы, и Волчанск продолжают обстреливать и КАБами, и всем остальным практически постоянно.
Что-то ночью сегодня у меня сложилось впечатление, что обстрелы Харькова и прилегающих территорий по количеству взрывов начали приближаться к марту 2022 года. Но и идентифицируется и отличие - это в мощности прилетающих боеприпасов - они стали намного мощнее. Ракет или КАБов не жалеют совсем в кремле. По звуку взрывов что-то перестал их отличать. Хотя возможно, что вместо уже привычных ракет С-300 на самом деле прилетают КАБы весом 250 кг с тем же количеством взрывчатки (~100 кг), что и в ракетах.
Если говорить о ракетных и пр. обстрелах, то, по-моему, даже больше стало. Но в марте 2022 были артобстрелы (в основном Сев. Салтовки). кот. сейчас просто нет.