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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 842984308431843284338434>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:41

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...
тогда давайте предполагать, что у всех ухылянтов такие же обстоятельства пока их не запаковали. Повестки не приходят, адрес военкомата не знают. Смартфона установить приложение резерв нет.

Все залежить від декількох факторів,може військовий стан відмінять -:це теж варіант.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:43

  _hunter написав:
  Примат написав:
  Xenon написав:
🔴☝🏻Если до 16 июля мужчина НЕ обновит данные, повестку ему могут отправить по почте и она будет считаться врученной, — спикер одного из областных ТЦК



https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... uyut-vsikh


якесь безглузде повідомлення, взагалі позбавлене логіки. що вони там курять? або вони розраховують, що читати такі повідомлення будуть ті, хто курить щось

чи я вже такий старий, що не можу зрозуміти логіки. Прийшла людина чи не прийшла яка різниця? Як це пов'язано з можливістю відправити повістку?

Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити (відмова від отримання, немає вдома і т. ін.) Але якщо повістка надсилалась на неправильну адресу, то вона з початку не могла бути вручена, і не вини отримувача. Тож таку повістку (і відповідні штрафи) можна оскаржити. Але тепер відповідальність за правильність даних покладено на особу, тож якщо повістку направили до неправильної адреси -- це вже вина особи, що не надала достовірні дані, як і у разі відмови від отримання, і тому таку повістку також будуть законно вважати врученою.

С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...[/quote]
Взаємозв'язок такий -:штраф або оновлення,або виїзд за кордон
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:43

  Дюрі-бачі написав:Із цікавих нововведень мобілізації:
Колега, якому 26 років, зареєструвався в Резерв+. І тижня не прошло, а з ТЦК зателефонували у відділ обліку університету "Вам штраф 51k грн. за порушення ведення обліку: у вас працює ПІП, який не поміняв приписне на воєнний квиток"...

Що було далі?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
могу предположить, что у зятьев - обновленные данные. Т.е. повестку военком реально не отправлял...

До последнего указа, если человек много лет живёт на одном и том же месте и ничего кроме возраста ( :) ) не менялось, никакого "обновления данных" не требовалось.
Так что да - "реально не отправлял".

Кожні 5 років але за недотримання нічого не було .
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:46

  Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))

«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... t-100.html

За океан :D - там канадцы свой каует всем подряд пихают.
Но я бы эти "разговоры ротом" поменьше слушал бы...
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 30 тра, 2024 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:49

  Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))

«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... t-100.html

1. Это только "планируется". Как оно будет в жизни не известно. И когда. Тем более, для этого нужно не постановление, а принятие закона.
2. Примет ли это вся Европа или только Германия?
3. Если только Германия, то из Германии будут в др. страны.
Если вся Европа, то будут по кругу - из Германии во Францию, а из Франции в Германию. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:49

  vitaliiangel написав:Так почему ваши зятья не выполняют свой долг?

А Вы уже всех своих соседей в военкомат отправили?
Я бы понял обвинения в том, что взрослый человек не отправил ребенка в школу. Но попрекать поведением взрослых людей, которые уже сами принимают решения, не только некрасиво, но и не слишком умно. Каждый из нас отвечает за себя и только за себя.
А троллить, прикидываясь простачком - это не ваше амплуа. Эта позиция на форуме занята.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:50

  ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.

А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:53

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.

А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?

За ответ на этот вопрос на этом форуме на неделю банят :D
Но из контекста (да и из видео) - все довольно понятно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:55

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:..........
Кстати, и Липцы, и Волчанск продолжают обстреливать и КАБами, и всем остальным практически постоянно.

Что-то ночью сегодня у меня сложилось впечатление, что обстрелы Харькова и прилегающих территорий по количеству взрывов начали приближаться к марту 2022 года. Но и идентифицируется и отличие - это в мощности прилетающих боеприпасов - они стали намного мощнее. Ракет или КАБов не жалеют совсем в кремле. По звуку взрывов что-то перестал их отличать. Хотя возможно, что вместо уже привычных ракет С-300 на самом деле прилетают КАБы весом 250 кг с тем же количеством взрывчатки (~100 кг), что и в ракетах.

Если говорить о ракетных и пр. обстрелах, то, по-моему, даже больше стало.
Но в марте 2022 были артобстрелы (в основном Сев. Салтовки). кот. сейчас просто нет.
ЛАД
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