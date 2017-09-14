vitaliiangel написав:Так почему ваши зятья не выполняют свой долг?
А Вы уже всех своих соседей в военкомат отправили? Я бы понял обвинения в том, что взрослый человек не отправил ребенка в школу. Но попрекать поведением взрослых людей, которые уже сами принимают решения, не только некрасиво, но и не слишком умно. Каждый из нас отвечает за себя и только за себя. А троллить, прикидываясь простачком - это не ваше амплуа. Эта позиция на форуме занята.
Если чего то не понимаете- спросите. За 2 года я не назвал ухылянтом ни одного человека и ни одного не отправил на фронт. А то что холява каждого 2го с ветки туда отправлял вы как то не заметили. Делаю поправку на то, что читаете вы не всё
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 тра, 2024 14:08, всього редагувалось 2 разів.
M-Audio написав:Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити
С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...
Власне, я саме це й написав, тільки іншими словами.
Примат написав:тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.
А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
Ошибка в том, что о парламенте написали - в случае войны выборы не проводятся, ВР продолжает работать, а о Президенте в такой ситуации ничего не сказали. Вроде, коллизия - срок 5 лет, но выборы запрещены.
Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))
«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».
M-Audio написав:Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
в мене складається враження що тцк взагалі займається лише людьми яких бачить вживу. тобто або заманити до себе або запакувати в буса. На роботу з базою даних чи з відправленням повісток просто немає людей Ще й десятки якщо не сотні тисяч СЗЧ, тих хто проігнорував повістку на відправку, тих хто втік по дорозі з ВЛК на полігон, тих в кого закінчилась відстрочка
M-Audio написав:Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити
С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...
Власне, я саме це й написав, тільки іншими словами.
Примат написав:тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
Після 16 липня можна відправляти куди завгодно і це згідно закону буде вважатися врученою повісткою.
ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.
А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
Ошибка в том, что о парламенте написали - в случае войны выборы не проводятся, ВР продолжает работать, а о Президенте в такой ситуации ничего не сказали. Вроде, коллизия - срок 5 лет, но выборы запрещены.
хм... вроде пока на трут 😁 Тогда встречный вопрос: если КС не имеет прав такое решать - а кто, вообще, имеет и как это чинить? - только через Референдум?