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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84308431843284338434>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:56

Шахісти надшвидкі

https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-o ... kraini.htm

Українські шахісти масово відмовилися від громадянства України
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 13:57

  Сибарит написав:
  vitaliiangel написав:Так почему ваши зятья не выполняют свой долг?

А Вы уже всех своих соседей в военкомат отправили?
Я бы понял обвинения в том, что взрослый человек не отправил ребенка в школу. Но попрекать поведением взрослых людей, которые уже сами принимают решения, не только некрасиво, но и не слишком умно. Каждый из нас отвечает за себя и только за себя.
А троллить, прикидываясь простачком - это не ваше амплуа. Эта позиция на форуме занята.

Если чего то не понимаете- спросите. За 2 года я не назвал ухылянтом ни одного человека и ни одного не отправил на фронт. А то что холява каждого 2го с ветки туда отправлял вы как то не заметили. Делаю поправку на то, что читаете вы не всё
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 тра, 2024 14:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:00

  _hunter написав:
  M-Audio написав:Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити
С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...

Власне, я саме це й написав, тільки іншими словами.

  Примат написав:тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.

А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?

Ошибка в том, что о парламенте написали - в случае войны выборы не проводятся, ВР продолжает работать, а о Президенте в такой ситуации ничего не сказали.
Вроде, коллизия - срок 5 лет, но выборы запрещены.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:03

  vitaliiangel написав:...... За 2 года я .... ни одного не отправил на фронт.

А могли бы? :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:03

  Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))

«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... t-100.html


проти їх волі це як, типу армійська вязниця буде)) ?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:06

А ты отправил на войну....? А ты?.
А ты надел маску от ковида....? А ты?
А ты уплатил налоги....? А ты?
Пипец.....
Вам сколько лет? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?

в мене складається враження що тцк взагалі займається лише людьми яких бачить вживу. тобто або заманити до себе або запакувати в буса.
На роботу з базою даних чи з відправленням повісток просто немає людей
Ще й десятки якщо не сотні тисяч СЗЧ, тих хто проігнорував повістку на відправку, тих хто втік по дорозі з ВЛК на полігон, тих в кого закінчилась відстрочка
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:15

  M-Audio написав:
  _hunter написав:
  M-Audio написав:Я вже пояснював тут, повторю. Вся справа у розподілі відповідальності. Повістка буде вважатись врученою, навіть якщо її не вдалося вручити
С ответственностью теперь все несколько сложнее: у ухылянтов появилась обязанность за своим адресом следить - т.е. "САМ не сообщил правильный адрес - ССЗБ". И "новые" повестки/штрафы оспорить уже не получится...

Власне, я саме це й написав, тільки іншими словами.

  Примат написав:тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?

Після 16 липня можна відправляти куди завгодно і це згідно закону буде вважатися врученою повісткою.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:15

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.

А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?

Ошибка в том, что о парламенте написали - в случае войны выборы не проводятся, ВР продолжает работать, а о Президенте в такой ситуации ничего не сказали.
Вроде, коллизия - срок 5 лет, но выборы запрещены.

хм... вроде пока на трут 😁
Тогда встречный вопрос: если КС не имеет прав такое решать - а кто, вообще, имеет и как это чинить? - только через Референдум?
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