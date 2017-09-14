Додано: Чет 30 тра, 2024 14:22

ЛАД написав: Человек, состоявший на учёте в условном Харькове и уехавший во Львов (ксловно), го не ставший там на учёт, тоже не может говорить, что ему "не пришла повестка". Человек, состоявший на учёте в условном Харькове и уехавший во Львов (ксловно), го не ставший там на учёт, тоже не может говорить, что ему "не пришла повестка".

1. Так у нас же з 22 року не можна змінити прописку без дозволу воєнкома у якого стоїш на обліку. Хіба що для ВПО з прифронтової зони може якось по іншому.Чи наразі, є якісь інші варіанти зміни району обліку?2. Для тих хто не підпадає під ВПО, інший кейс.Умовно, хлоп з Тернополя, живе п'ять-десять років після вузу у дружини з Києва, має реєстрацію у Тернополі. Зупиняють у Києві, реєстр показує, що оновлював дані десять років тому. Виписують повістку на уточнення, або адміністративне затримання та доставка до ТЦК напевно ж все-таки Києва, ну не повезуть же хлопа у Тернопіль, то напевно ж київський ТЦК вже забере до себе на облік (і вліпить штраф за порушення обліку) і плюсик до свого мобілізаційного плану поставить.Чи щось у цих кейсах не так відбувається?