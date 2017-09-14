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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:18
Letusrock написав:
в мене складається враження що тцк
Этот закон приняли для того, что бы люди самостоятельно военкоматам принесли свои данные. Думаю у них там в архиве полный бардак и они даже не знают сколько людей у них находится на облику. Если в исполн. службах бардак, так там хоть немного с мозгами умеют работать с компами, то где вы видели офицера в военкомате с мозгами? Для них комп. в лучшем случае для игр в стрелялки, а с прогр. обеспечением ...? Поэтому в лучшем случае могли обязать предприятия принести данные про мужчин 18-60 лет. А вот ФОП и др. про них они не знали, а теперь народ принесёт свои данные им на блюдце.
Вообще можно было всё сделать через ДИЯ и не выдумывать дополнит. Резервы, и т.д.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 30 тра, 2024 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:22
ЛАД написав:
Человек, состоявший на учёте в условном Харькове и уехавший во Львов (ксловно), го не ставший там на учёт, тоже не может говорить, что ему "не пришла повестка".
1. Так у нас же з 22 року не можна змінити прописку без дозволу воєнкома у якого стоїш на обліку. Хіба що для ВПО з прифронтової зони може якось по іншому.
Чи наразі, є якісь інші варіанти зміни району обліку?
2. Для тих хто не підпадає під ВПО, інший кейс.
Умовно, хлоп з Тернополя, живе п'ять-десять років після вузу у дружини з Києва, має реєстрацію у Тернополі. Зупиняють у Києві, реєстр показує, що оновлював дані десять років тому. Виписують повістку на уточнення, або адміністративне затримання та доставка до ТЦК напевно ж все-таки Києва, ну не повезуть же хлопа у Тернопіль
, то напевно ж київський ТЦК вже забере до себе на облік (і вліпить штраф за порушення обліку) і плюсик до свого мобілізаційного плану поставить.
Чи щось у цих кейсах не так відбувається?
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Чет 30 тра, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:22
sens написав: Примат написав:
тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
Після 16 липня можна відправляти куди завгодно і це згідно закону буде вважатися врученою повісткою.[/quote]
тому можна не приходити до 16, тому що різниці після 16 немає, приходив ти чи ні. чи я не правий?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:23
_hunter написав: ЛАД написав:
........
Ошибка в том, что о парламенте написали - в случае войны выборы не проводятся, ВР продолжает работать, а о Президенте в такой ситуации ничего не сказали.
Вроде, коллизия - срок 5 лет, но выборы запрещены.
хм... вроде пока на трут 😁
Тогда встречный вопрос: если КС не имеет прав такое решать - а кто, вообще, имеет и как это чинить? - только через Референдум?
Ну почему, ВР может менять Конституцию и делала это.
Но опять же, во время войны нельзя.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:24
_hunter написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
КС тут ничего не решит - это явная ошибка в Конституции. Сильно сомневаюсь, что КС имеет право исправлять такие ошибки.
А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
За ответ на этот вопрос на этом форуме на неделю банят
Но из контекста (да и из видео) - все довольно понятно...
Нічого не зрозуміло з відео.
путін маніпулює. Він говорить що в Конституції не сказано що повноваження президента пролонгуються. Вірно. Але в Конституції не сказано що повноваження президента ЗАКІНЧУЮТЬСЯ! Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.
Немає ніяких помилок в Конституції України, тим більше явних!
Я навіть не розумію навіщо скликати КС? Якщо в Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються, то значить вони не закінчуються. По-моєму це очевидно.
Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:26
_hunter написав:
Тогда встречный вопрос: если КС не имеет прав такое решать - а кто, вообще, имеет и как это чинить? - только через Референдум?
КС мав прийняти рішення: термін на посаді президента вичерпано, в.о. стає спікер ВР, вибори президента - після закінчення военного стану.
Тему з незаконністю зезидента ще будуть педалювати, подивитеся. І чим далі факапів у громадянина зеленського (а без них він не може), тим гучніше будуть голоси.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:28
Примат написав: sens написав: Примат написав:
тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
Після 16 липня можна відправляти куди завгодно і це згідно закону буде вважатися врученою повісткою.
тому можна не приходити до 16, тому що різниці після 16 немає, приходив ти чи ні. чи я не правий?[/quote]
Різниця буде .
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:28
andrijk777 написав:
Я навіть не розумію навіщо скликати КС?
Для того что бы отменить полномочия презид. ЗЕ и перейти по новому - к парл. правлению в стране. Мольфар Жирик говорил, что ЗЕ это последний презид. в Украине.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Чет 30 тра, 2024 14:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:29
andrijk777 написав:
Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
питань маса, тому КС має відпрацювати свої гроші та дати однозначну відповідь. Але в нього чомусь не питають, чому?
і мене, як людину, за чий рахунок існують усі ці бюджетні структури, такий підхід просто виводить із себе
Востаннє редагувалось Примат
в Чет 30 тра, 2024 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:30
Игорь Алексеевич написав: andrijk777 написав:
Я навіть не розумію навіщо скликати КС?
Для того что бы отменить полномочия презид. ЗЕ и перейти по новому - к парл. правлению в стране.
А в ідеалі - перейти до парламентсьої республіки. Виключити посаду президента, ермаків, обслуговуючого апарату та витрат на це кабаре.
Востаннє редагувалось whois2010
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