«Противник после того, как несет потери в боевой технике (а Силы обороны так или иначе выбивают эти средства противника), прибегает к затягиванию своего личного состава не только пешими группами с обеспечением определенных интервалов дистанции, а в частности с высокоманевренными автомобилями. Это багги, которые обязательно противник оборудует системами радиоэлектронной борьбы, а также двухколесные мотоциклы. Что касается двухколесных мотоциклов, внутри РФ, на их полигонах, они отрабатывают тактику оперативного быстрого затягивания именно за счет кроссовых мотоциклов, так как на некоторых отрезках имели успех. Но так или иначе Силы обороны научились противодействовать и багги – подлавливать их, и двухколесным мотоциклам. Поэтому уничтожение противника ведется достаточно существенно», — рассказал Федоренко (командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр).

По его словам, сейчас в целом размер группировки РФ действующей в Харьковской области (не только на севере, но и под Купянском), оценивают примерно в 200 тысяч. Потери у РФ на Харьковщине существенные.

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К таким потерям приводит не только перемещение «без брони» на мотоциклах. Но и тактика создания укреплений — за счет смертников.



«Я попробую пояснить на примере: заняли они какую-то лесопосадку — сразу начинают копать. Силы обороны уничтожили первую группу — затягивается следующая группа, копающаяся уже немного глубже. До тех пор, пока там полноценно появится ВОП, или РОП в дальнейшем. То есть, так или иначе, свои позиции, которые противник занял, он пытается максимально обустроить, закопать очень быстро. Учитывая, что противник преобладает значительно в количестве личного состава, применяет частные военные компании, а также «Шторм Z», у него это получается делать достаточно хорошо.