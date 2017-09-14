«Противник после того, как несет потери в боевой технике (а Силы обороны так или иначе выбивают эти средства противника), прибегает к затягиванию своего личного состава не только пешими группами с обеспечением определенных интервалов дистанции, а в частности с высокоманевренными автомобилями. Это багги, которые обязательно противник оборудует системами радиоэлектронной борьбы, а также двухколесные мотоциклы. Что касается двухколесных мотоциклов, внутри РФ, на их полигонах, они отрабатывают тактику оперативного быстрого затягивания именно за счет кроссовых мотоциклов, так как на некоторых отрезках имели успех. Но так или иначе Силы обороны научились противодействовать и багги – подлавливать их, и двухколесным мотоциклам. Поэтому уничтожение противника ведется достаточно существенно», — рассказал Федоренко (командир батальона «Ахиллес» 92-й ОШБр). По его словам, сейчас в целом размер группировки РФ действующей в Харьковской области (не только на севере, но и под Купянском), оценивают примерно в 200 тысяч. Потери у РФ на Харьковщине существенные. ...... К таким потерям приводит не только перемещение «без брони» на мотоциклах. Но и тактика создания укреплений — за счет смертников.
«Я попробую пояснить на примере: заняли они какую-то лесопосадку — сразу начинают копать. Силы обороны уничтожили первую группу — затягивается следующая группа, копающаяся уже немного глубже. До тех пор, пока там полноценно появится ВОП, или РОП в дальнейшем. То есть, так или иначе, свои позиции, которые противник занял, он пытается максимально обустроить, закопать очень быстро. Учитывая, что противник преобладает значительно в количестве личного состава, применяет частные военные компании, а также «Шторм Z», у него это получается делать достаточно хорошо.
Примат написав:тоді тим більше немає різниці, навіщо писати про 16 число, якщо воно НІ НА ЩО не впливає, як 16 число пов'язане з повістками, воно не впливає на цей процес, прийшов ти чи ні, результат такий самий
Як це не впливає, коли саме після цього числа будь-який воєнком отримує право вважати наявні данні дійсними? Відповідно, повістка, направлена до 16 числа на недійсну адресу, може бути оскаржена, а от після -- адреса вже законно вважається дійсною, і повістка буде вважатись врученою. Це не суттєва різниця, на вашу думку?
Після 16 липня можна відправляти куди завгодно і це згідно закону буде вважатися врученою повісткою.
тому можна не приходити до 16, тому що різниці після 16 немає, приходив ти чи ні. чи я не правий?[/quote] если повестку планируете игнорировать - в принципе да: особого смысла приходить нет...
whois2010 написав:А в ідеалі - перейти до парламенсьої республіки. Виключити посаду президента, ермаків, обслуговуючого апарату та витрат на це кабаре.
Я думаю для ЗЕ это был бы идеальный вариант. Он бы потом говорил, что видел перспективы границ 91 года, но ему не дали начатое дело довести до конца. Типа плохой - хороший дядя и без отвественности будет жить дальше, как наш медовик. Ведь не зря начали появляться публикации про переговоры. А на них должны быть др. лица, а иначе тупик и война до последней капли крови...(( Будут зятягивать вопрос с КС до осени, что бы увидеть политику США после выборов. И если перспективы ухудшаться, то сразу выйдет на арену КС.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 30 тра, 2024 14:39, всього редагувалось 3 разів.
andrijk777 написав:А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
За ответ на этот вопрос на этом форуме на неделю банят Но из контекста (да и из видео) - все довольно понятно...
Нічого не зрозуміло з відео. путін маніпулює. Він говорить що в Конституції не сказано що повноваження президента пролонгуються. Вірно. Але в Конституції не сказано що повноваження президента ЗАКІНЧУЮТЬСЯ! Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.
Немає ніяких помилок в Конституції України, тим більше явних! Я навіть не розумію навіщо скликати КС? Якщо в Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються, то значить вони не закінчуються. По-моєму це очевидно.
Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
Вопрос только один: лукашенко. Но больше писать не буду - ибо не так уж оно и важно...
❗️Підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері загрожує довічне
«В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі, слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Було змінено підозру. Ця стаття суворіша. Суд може засудити навічно і конфіскувати майно», — розповіла радниця з комунікацій ДБР Сапьян.