andrijk777 написав:А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?
За ответ на этот вопрос на этом форуме на неделю банят Но из контекста (да и из видео) - все довольно понятно...
Нічого не зрозуміло з відео. путін маніпулює. Він говорить що в Конституції не сказано що повноваження президента пролонгуються. Вірно. Але в Конституції не сказано що повноваження президента ЗАКІНЧУЮТЬСЯ! Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.
Немає ніяких помилок в Конституції України, тим більше явних! Я навіть не розумію навіщо скликати КС? Якщо в Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються, то значить вони не закінчуються. По-моєму це очевидно.
Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
Вопрос только один: лукашенко. Но больше писать не буду - ибо не так уж оно и важно...
❗️Підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері загрожує довічне
«В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі, слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Було змінено підозру. Ця стаття суворіша. Суд може засудити навічно і конфіскувати майно», — розповіла радниця з комунікацій ДБР Сапьян.
Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))
«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».
andrijk777 написав:Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
питань маса, тому КС має відпрацювати свої гроші та дати однозначну відповідь. Але в нього чомусь не питають, чому?
і мене, як людину, за чий рахунок існують усі ці бюджетні структури, такий підхід просто виводить із себе
Відповідь на яке питання? В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років! В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились. Нічого іншого КС сказати не може. А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
andrijk777 написав:Відповідь на яке питання? В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років! В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились. Нічого іншого КС сказати не може. А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори... Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію
andrijk777 написав:Відповідь на яке питання? В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років! В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились. Нічого іншого КС сказати не може. А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори... Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію
Яка відповідь КС підходить для вас? Тобто яку б відповідь ви прийняли як правильну(хорошу)?
І взагалі, щоб отримати відповідь КС потрібно щоб було звернення до КС. Було звернення? Я не в курсі.
Бетон написав:❗️Підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері загрожує довічне
«В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі, слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Було змінено підозру. Ця стаття суворіша. Суд може засудити навічно і конфіскувати майно», — розповіла радниця з комунікацій ДБР Сапьян.