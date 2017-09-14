RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8431843284338434
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:39

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:А можна конкретніше. Яка така "явная ошибка в Конституции"?

За ответ на этот вопрос на этом форуме на неделю банят :D
Но из контекста (да и из видео) - все довольно понятно...

Нічого не зрозуміло з відео.
путін маніпулює. Він говорить що в Конституції не сказано що повноваження президента пролонгуються. Вірно. Але в Конституції не сказано що повноваження президента ЗАКІНЧУЮТЬСЯ! Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.

Немає ніяких помилок в Конституції України, тим більше явних!
Я навіть не розумію навіщо скликати КС? Якщо в Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються, то значить вони не закінчуються. По-моєму це очевидно.

Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?

Вопрос только один: лукашенко. Но больше писать не буду - ибо не так уж оно и важно...
_hunter
 
Повідомлень: 7885
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері загрожує довічне

«В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі, слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Було змінено підозру. Ця стаття суворіша. Суд може засудити навічно і конфіскувати майно», — розповіла радниця з комунікацій ДБР Сапьян.


Довічне скоту
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:18

  Xenon написав:куди будуть бігти ухилянти з Европи коли там місцеве ТЦК почне відловлювати в місцеву армію? ))

«В среднесрочной перспективе планируется принять постановление, которое позволит призывать молодых людей в армию даже против их воли, — пояснил министр обороны Германии Писториус. В качестве «первого шага» всем молодым мужчинам и молодым женщинам через год следует разослать проверочную анкету».

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ ... t-100.html

Як мінімум, є дві Америки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35169
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:18

  Примат написав:
  andrijk777 написав:Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?


питань маса, тому КС має відпрацювати свої гроші та дати однозначну відповідь. Але в нього чомусь не питають, чому?

і мене, як людину, за чий рахунок існують усі ці бюджетні структури, такий підхід просто виводить із себе

Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:21

  sens написав:https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/ukrainski-shahisti-masovo-vidmovilisya-vid-gromadyanstva-ukraini.htm

Українські шахісти масово відмовилися від громадянства України

Відмовитися то відмовилися, але громадянство залишається доки не буде підпиисано відповідний Указ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35169
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:26

  andrijk777 написав:Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?

мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори...
Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію
Примат
 
Повідомлень: 484
З нами з: 09.12.21
Подякував: 22 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:30

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.
......

Вот в этом и ошибка.

Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.

Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 15:32

  Примат написав:
  andrijk777 написав:Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?

мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори...
Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію

Яка відповідь КС підходить для вас? Тобто яку б відповідь ви прийняли як правильну(хорошу)?

І взагалі, щоб отримати відповідь КС потрібно щоб було звернення до КС. Було звернення? Я не в курсі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:07

  Бетон написав:❗️Підозрюваному у вбивстві юнака на київському фунікулері загрожує довічне

«В ході досудового розслідування було знайдено нові деталі, слідчі будуть доводити в суді, що умисне вбивство було скоєно з хуліганських мотивів. Було змінено підозру. Ця стаття суворіша. Суд може засудити навічно і конфіскувати майно», — розповіла радниця з комунікацій ДБР Сапьян.


Довічне скоту

Краще на фронт.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12047
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8431843284338434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42042
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202439
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658599
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6340)
30.05.2024 15:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.