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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:18
Примат написав: andrijk777 написав:
Повноваження президента Зеленського закінчаться коли буде обраний новий президент України - це чітко вказано в Конституції. Які ще питання?
питань маса, тому КС має відпрацювати свої гроші та дати однозначну відповідь. Але в нього чомусь не питають, чому?
і мене, як людину, за чий рахунок існують усі ці бюджетні структури, такий підхід просто виводить із себе
Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:21
sens написав:
https://www.obozrevatel.com/ukr/sport-oboz/ukrainski-shahisti-masovo-vidmovilisya-vid-gromadyanstva-ukraini.htm
Українські шахісти масово відмовилися від громадянства України
Відмовитися то відмовилися, але громадянство залишається доки не буде підпиисано відповідний Указ
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3
Додано: Чет 30 тра, 2024 15:26
andrijk777 написав:
Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори...
Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:30
ЛАД написав: andrijk777 написав:
........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована)
така ситуація.
......
Вот в этом и ошибка.
Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.
Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
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andrijk777
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Додано: Чет 30 тра, 2024 15:32
Примат написав: andrijk777 написав:
Відповідь на яке питання?
В Конституції не вказано що повноваження президента закінчуються через 5 років!
В Конституції вказано що вони закінчаться коли буде обраний новий президент України. Він не обраний. Логічно що чинним є діючий президент, повноваження якого не закінчились.
Нічого іншого КС сказати не може.
А мені цікаво - Яка відповідь КС підходить для вас особисто?
мене не цікавить ваша думка та думка інших освічених, мені потрібна відповідь КС. А ось факт уникнення цілком стандартної процедури тільки наводить на негативні думки з серії - ага, раз бояться запитати у КС, значить знають відповідь, і вона їм не підходить, значить вони узурпували владу, значить вони диктатори...
Навіщо це робити і нагнітати таку ситуацію, яку можна просто вирішити в правовому полі, тим самим заткнути усім роти? не розумію
Яка відповідь КС підходить для вас? Тобто яку б відповідь ви прийняли як правильну(хорошу)?
І взагалі, щоб отримати відповідь КС потрібно щоб було звернення до КС. Було звернення? Я не в курсі.
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andrijk777
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:16
andrijk777 написав:
Яка відповідь КС підходить для вас? Тобто яку б відповідь ви прийняли як правильну(хорошу)?
Справа не у "прийнятній відповіді", а в тому, що для того, щоб повноваження Зеленського вважались дійсними, було б добре почути думку КСУ. Ось, що робити в ситуації, коли ВРУ не виконує Конституцію і не призначає вибори Президента? Конституція нічого не каже, що вибори Президента можна за певних умов не проводити. Жодний закон не може скасувати пряму норму Конституції. Думок якихось радників чи міністра юстиції тут недостатньо. Яким би чином КСУ не аргументував би непроведення виборів та продовження повноважень Зеленського, його рішення мало б юридичну силу, що дуже важливо. Відсутність рішення КСУ може в майбутньому дуже погано гукнутися.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:17
_hunter написав: budivelnik написав: Letusrock написав:
в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно?
Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?
ПС
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї.
Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...
Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...
Може просто у нас різні вавки в головах
У вас з пуйлом -- один вид
в мене інший?
Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?
Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..
Про зменшення наших втрат в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю..+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)
Про збільшення військово/фінансовою допомоги - від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50
Про збільшення проблем по мобілізації в педерації ..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...
Тому
Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
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1
Додано: Чет 30 тра, 2024 16:17
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована)
така ситуація.
......
Вот в этом и ошибка.
Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.
Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
По-перше, мільони сторінок не буде, а по-друге навіть мільони сторінок у теперішній час не є проблемою. Тобто багатотомний юридичний документ з відповідями на всі питання в усіх можливих ситуаціях -- це було б добре, і це цілком доступно для розробки, аби було бажання. Програмісти так пишуть, і нічого. Але цього не буде, і питання не про те.
До конституційного суду ніхто не звертається, оскільки всі розуміють, що немає ніяких розбіжностей, які треба було б усунути. Треба просто хоч трохи подумати, замість того, щоб плекати чи то власне нейсприйняття фігури нинішнього президента, чи то закладені в голову кремлівські постулати, і правільна відповідь стане очевидною і такою, що не потребує роз'яснення.
Президент обирається народом на виборах строком на 5 років. Це означає, що через 5 років повинні проводитись інші вибори, на яких, можливо, оберуть іншого президента. І більше нічого. Тут не йдеться про повноваження. Повноваження припиняються в момент вступу новообраного президента на посаду, без уточнення моменту, коли саме це відбудеться. Немає виборів -- немає нового президента -- повноваження не припиняються, тому не треба нічого подовжувати. Наскільки конституційно не проводити вибори через 5 років -- це може бути питанням, але вибори не проводились, і це просто факт. Можливо, хтось має отримати за це якесь покарання, але воно зовсім не впливає на повноваження чинного президента.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:24
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
А наявність вавки в голові пу яка не дозволяє йому мислити логічно?
Точно так само як наявність вавки у вашій голові , яка зобовязує висвітлювати події в Україні виключно в негативному ключі ?
ПС
За останній місяць збільшились втрати педераційників на +50% з 800 до 1200...
Це збільшення привело до того , що кожного дня армія педерації ЗМЕНШУЄТЬСЯ на 400-500 осіб( кількість вибувших більша кількості прибувших)
У нас мобілізація все одно йде і приблизно покриває наші втрати...
За останній місяць пройшла різка активізація по наданню нам зброї.
Десять Держав дали дозвіл на удари їх зброєю по педерації...
Тобто моя вавка в голові показує що йдеться до кращого...
Може просто у нас різні вавки в головах
У вас з пуйлом -- один вид
в мене інший?
Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?
+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)
даже по "пропавшим безвести" дает возможность? 🙄
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:28
M-Audio написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вот в этом и ошибка.
... Наскільки конституційно не проводити вибори через 5 років -- це може бути питанням, але вибори не проводились, і це просто факт. Можливо, хтось має отримати за це якесь покарання
...
можлыво
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