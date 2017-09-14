Додано: Чет 30 тра, 2024 16:17

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.

...... ........ Тобто в Конституції простотака ситуація.......

Вот в этом и ошибка. Вот в этом и ошибка.

Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.



Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому? Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?

По-перше, мільони сторінок не буде, а по-друге навіть мільони сторінок у теперішній час не є проблемою. Тобто багатотомний юридичний документ з відповідями на всі питання в усіх можливих ситуаціях -- це було б добре, і це цілком доступно для розробки, аби було бажання. Програмісти так пишуть, і нічого. Але цього не буде, і питання не про те.До конституційного суду ніхто не звертається, оскільки всі розуміють, що немає ніяких розбіжностей, які треба було б усунути. Треба просто хоч трохи подумати, замість того, щоб плекати чи то власне нейсприйняття фігури нинішнього президента, чи то закладені в голову кремлівські постулати, і правільна відповідь стане очевидною і такою, що не потребує роз'яснення.Президент обирається народом на виборах строком на 5 років. Це означає, що через 5 років повинні проводитись інші вибори, на яких, можливо, оберуть іншого президента. І більше нічого. Тут не йдеться про повноваження. Повноваження припиняються в момент вступу новообраного президента на посаду, без уточнення моменту, коли саме це відбудеться. Немає виборів -- немає нового президента -- повноваження не припиняються, тому не треба нічого подовжувати. Наскільки конституційно не проводити вибори через 5 років -- це може бути питанням, але вибори не проводились, і це просто факт. Можливо, хтось має отримати за це якесь покарання, але воно зовсім не впливає на повноваження чинного президента.