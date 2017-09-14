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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:39
_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав:
Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю?
Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..Про зменшення наших втрат
в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю..+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)Про збільшення військово/фінансовою допомоги
- від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50Про збільшення проблем по мобілізації в педерації
..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...
Тому
Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
даже по "пропавшим безвести" дает возможность? 🙄
Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації
і претензія тільки до одного алгоритму
...
Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..
Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти
1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...
2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)
3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...
Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)
Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.
Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:49
Letusrock написав: pesikot написав:
Питання просте
pesikot написав:
Ти так і не відповів, якщо в Україні умови погіршуються, а у Росії ситуація поліпшується, то чому Путін має згодитись на РПВ ?
Чекаю на відповідь, розгорнуто
Чому Путін, за таких умов , має згодитись на РПВ ?
щось тут у нас несходиться)):
варіант 1: в Росії погіршується швидше ніж у нас - тоді Пу мав би бути зацікавленим в РПВ не чекаючи військових поразок чи внутрішніх проблем (з бюджетом і т.д.). Але ти кажеш що це не так
варіант 2: у нас погіршуються умови - тоді який сенс продовжувати далі, щоб потім говорити про РПВ по лінії Житомир-Вінниця? На це ти теж незгоден
варінт 3: в обох погіршується однаково - тоді в кінці мають лишитись останні троє росіян проти одного українця. Але й тут ти не згоден бо "обєктивні причини і відстрочка"
Ти більше фантазуєшь та приписуєшь мені того, чого я ніколи не писав
Повторюю питання
Мені не складно
Якщо у України все так погано, бо Україна втрачає.
Саме про це ти кажешь
А у Росії все так добре, вони ж "звільняють"
То чому Путін має згодитись на РПВ ?
Просте питання - проста відповідь
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:53
Дюрі-бачі написав:
Із цікавих нововведень мобілізації:
Колега, якому 26 років, зареєструвався в Резерв+. І тижня не прошло, а з ТЦК зателефонували у відділ обліку університету "Вам штраф 51k грн. за порушення ведення обліку: у вас працює ПІП, який не поміняв приписне на воєнний квиток"...
Цікаво, цікаво ...
А чому саме 51К грн ? Перший штраф - 17К
Далі, 51К кому ? відділу обліку універа ? чи колезі ?
Якщо відділу, то з якого дива
І головне, я вважав, що про штрафи не по телефону повідомляють, а зовсім в інший засіб
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:57
pesikot написав:
А чому саме 51К грн ? Перший штраф - 17К
Далі, 51К кому ? відділу обліку універа ? чи колезі ?
Якщо відділу, то з якого дива
І головне, я вважав, що про штрафи не по телефону повідомляють, а зовсім в інший засіб
Прийшов відповідальний з військово-мобілізаційного відділу і дуже крив колегу матом. Штраф, наче, наклали саме на університет. Напевно, потім про нього і офіційно листом повідомлять, а поки телефоном "по старій дружбі"... Колезі, чомусь, виписали традиційні 850 грн. штрафу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 30 тра, 2024 17:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:59
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована)
така ситуація.
......
Вот в этом и ошибка.
Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.
Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
Правовий нігілізм на 146%.
Влада повинна робити тільки те що дозволено в рамках Конституції і законів, а пересічений може робити те що не заборонено!
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:01
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
Яка відповідь КС підходить для вас? Тобто яку б відповідь ви прийняли як правильну(хорошу)?
Справа не у "прийнятній відповіді", а в тому, що для того, щоб повноваження Зеленського вважались дійсними, було б добре почути думку КСУ. Ось, що робити в ситуації, коли ВРУ не виконує Конституцію і не призначає вибори Президента? Конституція нічого не каже, що вибори Президента можна за певних умов не проводити. Жодний закон не може скасувати пряму норму Конституції. Думок якихось радників чи міністра юстиції тут недостатньо. Яким би чином КСУ не аргументував би непроведення виборів та продовження повноважень Зеленського, його рішення мало б юридичну силу, що дуже важливо. Відсутність рішення КСУ може в майбутньому дуже погано гукнутися.
Є варіант такий, що прийде КС і визнає що діяв поза межами повноважеь, тоді всі його рішення та підписи занікчемити.
Інший варік, що це такий собі врємєнний повєрєннй для підписання чогось там, і потім в Лондон чи кудись далі на зберігання
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:05
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
А чому саме 51К грн ? Перший штраф - 17К
Далі, 51К кому ? відділу обліку універа ? чи колезі ?
Якщо відділу, то з якого дива
І головне, я вважав, що про штрафи не по телефону повідомляють, а зовсім в інший засіб
Прийшов відповідальний з військово-мобілізаційного відділу і дуже крив колегу матом. Штраф, наче, наклали саме на університет. Напевно, потім про нього і офіційно листом повідомлять, а поки телефоном "по старій дружбі"... Колезі, чомусь, виписали традиційні 850 грн. штрафу.
Тоді інше питання, а що, відповідальний з військово-мобілізаційного відділу цього не знав і не довбав колегу, щоб він оформив військовий квиток
Но це у мене риторичне питання
Хоча, дуже показує, що роботу військово-мобілізаційного відділу, що роботу ТЦК
Всюди - бордельеро по обліку
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:10
pesikot написав:
Хоча, дуже показує, що роботу військово-мобілізаційного відділу, що роботу ТЦК
Всюди - бордельеро по обліку
А як може бути по іншому?
1 В Україні всього 200+ ТЦК
2 За 14 днів облікові данні в Реєстр+ обновили 1,3 млн осіб
1,3 млн/200 ТЦК/14днів=465 осіб/доба... в той час коли пропускна спроможність ВЛК навряд чи більше 100 осіб/доба.
Тому вже пішов рух щоб ПРОДОВЖИТИ термін
3 Найсмішніше те, що після обновлення з 740 000+ осіб було знято відмітка В РОЗШУКУ
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:18
budivelnik написав: pesikot написав:
Хоча, дуже показує, що роботу військово-мобілізаційного відділу, що роботу ТЦК
Всюди - бордельеро по обліку
А як може бути по іншому?
1 В Україні всього 200+ ТЦК
2 За 14 днів облікові данні в Реєстр+ обновили 1,3 млн осіб
1,3 млн/200 ТЦК/14днів=465 осіб/доба... в той час коли пропускна спроможність ВЛК навряд чи більше 100 осіб/доба.
Тому вже пішов рух щоб ПРОДОВЖИТИ термін
3 Найсмішніше те, що після обновлення з 740 000+ осіб було знято відмітка В РОЗШУКУ
Я трохі про інше
Я про ситуацію ще до всього цього оновлення даних
Я і раніше казав, що все це оновлення даних - це перекладання вирішення проблеми бардаку в ТЦК на громадян
А тут такий кейс
Є ТЦК, який чомусь не знає, що людина 26 років не оформила військовий квиток
Поки людина не оновила дані
А що, в ТЦК раніше цього не могли виявити ?
Є військово-мобілізаційний відділ універу, який теж не знає, що людина 26 років не оформила військовий квиток
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:32
АндрейМ написав:
Конституція нічого не каже, що вибори Президента можна за певних умов не проводити. Жодний закон не може скасувати пряму норму Конституції.
Це вірно. Але закон України "Про правовий режим воєнного стану" був прийнятий 12 травня 2015 року. 9 років тому! Зеленський(чи ВР), спираючись на цей закон не провів вибори.
В принципі в ВР є(була) можливість змінити цей закон України. Але ж НАРОД обрав ВР в якій більшість має партія Зеленського. Як ВР може прийняти закон проти Зеленського? Ніяк.
Народ обрав Зеленського, обрав ВР, обрав попередню ВР, яка прийняла вище згаданий закон, народ був за грубе порушення Конституції Зеленським, коли він розпустив ВР, тим самим одержав більшість в парламенті. А тепер, коли все діє згідно чинного законодавства, ви обурюєтесь.
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