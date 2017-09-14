Додано: Чет 30 тра, 2024 16:39

_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав: Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю? Обе стороны неравенства - из марафона, я так понимаю? Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..

Про зменшення наших втрат в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю. .+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)

Про збільшення військово/фінансовою допомоги - від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50

Про збільшення проблем по мобілізації в педерації ..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...



Тому

Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю.- від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...ТомуЯ як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації даже по "пропавшим безвести" дает возможность? 🙄 даже по "пропавшим безвести" дает возможность? 🙄

Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації...Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив.