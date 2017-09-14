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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:50
pesikot написав:
Повторюю питання
Мені не складно
Якщо у України все так погано, бо Україна втрачає.
Саме про це ти кажешь
А у Росії все так добре, вони ж "звільняють"
То чому Путін має згодитись на РПВ ?
Просте питання - проста відповідь
У Росії все погано, а в України все ще гірше(в рази).
Путін має згодитись на РПВ тому що у Росії все погано.
Іншими словами: Поки товстий похудає, худий здохне.
Худий то здохне, але товстий похудає! Чи хоче пу щоб РФ похудала? - Не знаю. Це питання цікавить напевне увесь світ.
Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 17:52
andrijk777 написав:
А тепер, коли все діє згідно чинного законодавства, ви обурюєтесь.
"все діє згідно чинного законодавства", краще не скажеш
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flyman
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:12
flyman написав:
Є варіант такий, що прийде КС і визнає що діяв поза межами повноважеь, тоді всі його рішення та підписи занікчемити.
Інший варік, що це такий собі врємєнний повєрєннй для підписання чогось там, і потім в Лондон чи кудись далі на зберігання
Та немає таких варіантів! Та скільки можна переливати з пустого в порожнє?
Та відкрий ти Конституцію і три рази перечитай статтю 108!!!
Не має КС повноважень визнати президента "нікчемним". Скільки можна нести брєд?
Щось більш-менш дієве може зробити тільки ВР, але сьогодні не та ВР, щоб робити щось дієве.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:13
andrijk777 написав:
А тепер, коли все діє згідно чинного законодавства, ви обурюєтесь.
Особисто я точно не обурююсь. Я не хочу можливих проблем для України в майбутньому та можливого правового хаосу, якщо виявиться, що всі рішення і підписи Зеленського після дати Х є нікчемними. У нас вже є досвід, коли КСУ скасував зміни до Конституції.
Стосовно законності непроведення виборів - так, вони не були проведені законно, але сам закон суперечить Конституції, тому непризначення і непроведення виборів було неконституційним. Все-таки КУ є основним законом України. Ну, не може якийсь закон заборонити проведення виборів, проведення яких вимагає пряма норма Конституції.
Я також скептично ставлюсь до тверджень, що згадка про те, що Президент України обирається строком на 5 років - це не про строк повноваження обраного Президента. Тоді умовний Янукович міг би і без воєнного стану прийняти якийсь закон, яким би заборонялося проведення виборів Президента з якоїсь причини. Немає виборів, немає нового Президента, нема кому вступати в посаду - вічний умовний Янукович.
Я думаю, що оце "вступ на посаду" нового Президента і могло б бути якоюсь зачіпкою для можливого рішення КСУ щодо повноважень Зеленського, але куди діти статтю КУ, яка визначає строк повноважень і вимагає проведення виборів на 5-ий рік, незрозуміло. Можливо, за аналогією з нормами про ВРУ. КСУ вміє займатися юридичною акробатикою і щось би вигадав.
Чому автори Конституції не передбачили продовження повноважень Президента в умовах війни, як вони це зробили для ВРУ, я не знаю.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Чет 30 тра, 2024 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:18
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..Про зменшення наших втрат
в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю..+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)Про збільшення військово/фінансовою допомоги
- від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50Про збільшення проблем по мобілізації в педерації
..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...
Тому
Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
даже по "пропавшим безвести" дает возможность? 🙄
Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації
і претензія тільки до одного алгоритму
...
Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..
Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти
1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...
2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)
3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...
Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)
Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.
Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив.
Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать - Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...
Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:31
andrijk777 написав: pesikot написав:
Повторюю питання
Мені не складно
Якщо у України все так погано, бо Україна втрачає.
Саме про це ти кажешь
А у Росії все так добре, вони ж "звільняють"
То чому Путін має згодитись на РПВ ?
Просте питання - проста відповідь
У Росії все погано, а в України все ще гірше(в рази).
Путін має згодитись на РПВ тому що у Росії все погано.
Іншими словами: Поки товстий похудає, худий здохне.
Худий то здохне, але товстий похудає! Чи хоче пу щоб РФ похудала? - Не знаю. Це питання цікавить напевне увесь світ.
Путіну завжди було пофігу чи схудне росіянин, чи ні, чи буде вбитий росіянин, чи ні
andrijk777 написав:
Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.
Цікава дефініція "одна сторона", ти звідки пишешь ?
Путін каже про "перемовини", але
- Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але
- Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію
- Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста
Тут скласти 2+2 нескладно
Путін не хоче ніякого РПВ, він хоче продовжувати війну.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:47
ЛАД написав:
Вы любитель психологии, но с логикой у вас явные проблемы.
А насчёт "выбешивания"...
Прежде, чем обвинять в "двуликости" вы не пробовали подлечить нервы? Может стоит?
с логикой плохо?
ЛАД написав:
он удивлён, что долг перед родиной выполняют всего пару процентов мужчин, а остальные считают, что их "дупа там, де від неї найбільша користь" и это место, конечно. в глубоком тылу.
Долги у всех, а отдавать должны 2%? Как-то тяжеловато.
тут я вас аккуратно спросил что по этому поводу думают ваши зятья? Не были бы вы двуликим, то написали примерно такое "они конечно люди хорошие, но тоже не спешат подменить долярчика, по каким то своим причинам" (о которых вам говорить не обязаны).
Но нет, как только разговор заходит о вашей семье вы тут же переобуваетесь, оказывается вся проблема в повестке. Не приходит и всё. Когда придёт конечно же ваши зятья подменят успиха, никто не прячется, а пока не пришла - успих извините, ковыряйте землю лопатой как нибудь сами.
Вот такое отсутствие логики и всё остальное, что вы мне приписали. К вашим зятьям у меня нет ни претензий ни вопросов, я их не знаю. Вы так и не поняли зачем я про них спросил, чтобы увидеть как меняется ваша позиция в ситуациях которые вас касаются или не касаются.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:54
andrijk777 написав: pesikot написав:
Повторюю питання
Мені не складно
Якщо у України все так погано, бо Україна втрачає.
Саме про це ти кажешь
А у Росії все так добре, вони ж "звільняють"
То чому Путін має згодитись на РПВ ?
Просте питання - проста відповідь
У Росії все погано, а в України все ще гірше(в рази).
Путін має згодитись на РПВ тому що у Росії все погано.
Іншими словами: Поки товстий похудає, худий здохне.
Худий то здохне, але товстий похудає! Чи хоче пу щоб РФ похудала? - Не знаю. Це питання цікавить напевне увесь світ.
Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.
проблема в перемовинах не стільки в окупованих територіях. бо й Японія, й Кореї якось живуть, хоча кордони не врегульовані.
чомусь не пишуть про дві важливі умови Раші - ніяких НАТО та демілітаризація. тобто щоб ми самі роззброїлися, якраз під їх наступний напад.
тому варіант - території в обмін на безпеку - це можна було б обговорювати. але Раша на це ніколи не піде, бо їй дійсно потрібна вся Україна або більша частина. гарантії можливі різні варіанти, не обов'язково НАТО, але вони мають бути дієвими.
оце головна причина, чому перемовини неможливі на поточний момент
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:57
АндрейМ написав: andrijk777 написав:
А тепер, коли все діє згідно чинного законодавства, ви обурюєтесь.
Особисто я точно не обурююсь. Я не хочу можливих проблем для України в майбутньому та можливого правового хаосу, якщо виявиться, що всі рішення і підписи Зеленського після дати Х є нікчемними. У нас вже є досвід, коли КСУ скасував зміни до Конституції.
І вам та ж порада. Читати статтю 108 КУ перед сном 3 рази.
АндрейМ написав:
Стосовно законності непроведення виборів - так, вони не були проведені законно, але сам закон суперечить Конституції, тому непризначення і непроведення виборів було неконституційним. Все-таки КУ є основним законом України. Ну, не може якийсь закон заборонити проведення виборів, проведення яких вимагає пряма норма Конституції.
Я також скептично ставлюсь до тверджень, що згадка про те, що Президент України обирається строком на 5 років - це не про строк повноваження обраного Президента. Тоді умовний Янукович міг би і без воєнного стану прийняти якийсь закон, яким би заборонялося проведення виборів Президента з якоїсь причини. Немає виборів, немає нового Президента, нема кому вступати в посаду - вічний умовний Янукович.
Міг. Тільки вибори у нас ініціює ВР, а не президент. Потрібно контролювати і ВР.
Навіщо видумувати якісь закони про не проведення виборів. Відразу прийняти закон що "Янукович вічний президент" і все.
Так захоплювали владу десятки а може й сотні разів. Нічого нового тут не має.
У нас ситуація сильно інша. Все-таки йде війна. Не проведення виборів під час війни є нормою.
АндрейМ написав:
Я думаю, що оце "вступ на посаду" нового Президента і могло б бути якоюсь зачіпкою для можливого рішення КСУ щодо повноважень Зеленського, але куди діти статтю КУ, яка визначає строк повноважень і вимагає проведення виборів на 5-ий рік, незрозуміло. Можливо, за аналогією з нормами про ВРУ. КСУ вміє займатися юридичною акробатикою і щось би вигадав.
Ви надто багато хочете від КС. Цей орган не виборний, він не має стільки повноважень як вам здається.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 18:59
Підведемо підсумки:
Якщо коротко, то йти воювати - НІХТО не хоче!
А сідати за стіл перемовин - тут вже є дві сторони хочу/не хочу.
А може мають вирішувати про "хочемо/не хочемо перемовин" військові?
А не з теплих диванів вказувати, як НАШИМИ РУКАМИ жар загортати?!
Чесно?
Чесно!
Якщо не чесно, то вступайте до лав ЗСУ, тоді і вашу думку врахують!
Скажете - знов розподіл на "сорта"?
Ну а як це називається, що одні воюють нон-стоп - 24/7 безстроково, а інші, ні?
Тут якби очевидно, в кого має бути більше прав вирішувати!
Чи не так?
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