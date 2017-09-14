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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8434843584368437
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:08

вас пока перечитаешь тут… Вот это вы тут норм воюете))

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Є варіант такий, що прийде КС і визнає що діяв поза межами повноважеь, тоді всі його рішення та підписи занікчемити.
Інший варік, що це такий собі врємєнний повєрєннй для підписання чогось там, і потім в Лондон чи кудись далі на зберігання

Та немає таких варіантів! Та скільки можна переливати з пустого в порожнє?
Та відкрий ти Конституцію і три рази перечитай статтю 108!!!
Не має КС повноважень визнати президента "нікчемним". Скільки можна нести брєд?
Щось більш-менш дієве може зробити тільки ВР, але сьогодні не та ВР, щоб робити щось дієве.

Та муха дебил тупорылый просто.
А М-аудио красавчик. Все четко разложил. Это говорю я, ни разу не бывший и не будущий за Зеленого Вовку.
Вы бы почитали что этот тормоз Муха пишет на ДОУ. Кто ему дал 3 диплома? Не должны были. И филипинка тоже не будет давать.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:11

13 СТРАН В КОАЛИЦИИ ГОСУДАРСТВ, ДАВШИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА УДАРЫ ИЗ СВОЕГО ОРУЖИЯ ПО РОССИИ: СПИСОК

30 мая, 2024

К списку стран, предоставивших соответствующее разрешение, 30 мая присоединились Дания и Норвегия. Дания, в частности, подчеркнула, что "опционально" предусмотрено использование истребителей F-16 для ударов по военным целям на территории РФ.

Перечень стран, подтвердивших право Украины наносить удары по России, используя изготовленное у них оружие, теперь составляет 13 государств:

Франция;
Великобритания;
Польша;
Литва;
Латвия;
Эстония;
Нидерланды;
Швеция;
Чехия;
Финляндия;
Дания;
Норвегия;
Канада.

США официально поддерживают и не возражают против применения оружия по России. Однако окончательного ответа, который прямо давал бы разрешение на использование американского оружия по России, не последовало. Три страны категорически против разрешения – Германия, Италия, Бельгия.

https://zn.ua/war/13-stran-v-koalitsii- ... pisok.html

Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
30 ТРАВНЯ 2024

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.

Про це Расмуссен сказав журналістам у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.

"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.

"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7187061/
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:16

  Успіх написав:Підведемо підсумки:

Долярчик, не думай - це не твоє )
  Успіх написав:Якщо коротко, то йти воювати - НІХТО не хоче!

Ті, хто тебе за вушком чухає - так, не хочуть воювати
Хто тебе за вушком не чухає - думка інша
  Успіх написав:А сідати за стіл перемовин - тут вже є дві сторони хочу/не хочу.

Нема про що перемовляти

Якщо ти хочешь віддати інші області, тільки тому, що ти хочешь додому
То прийдуть до тебе

  Успіх написав:А може мають вирішувати про "хочемо/не хочемо перемовин" військові?

Тут ти не збрехав, військові вирішують про перемовини
Військові дадуть мзди так, щоб у росіян бажання воювати не було
Тоді можно і перемовини

  Успіх написав:А не з теплих диванів вказувати, як НАШИМИ РУКАМИ жар загортати?!

Це до любителів теплих диванів. Такі тут є

  Успіх написав:Ну а як це називається, що одні воюють нон-стоп - 24/7 безстроково, а інші, ні?

Інші, хто не читає з дивану по 300 ТГ-каналів за день

Працюють по 12 годин, щоб ти був забезпечений, щоб ти гарно харчувався, щоб у тебе були гроші на аватарство :)
pesikot
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