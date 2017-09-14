flyman написав:Є варіант такий, що прийде КС і визнає що діяв поза межами повноважеь, тоді всі його рішення та підписи занікчемити. Інший варік, що це такий собі врємєнний повєрєннй для підписання чогось там, і потім в Лондон чи кудись далі на зберігання
Та немає таких варіантів! Та скільки можна переливати з пустого в порожнє? Та відкрий ти Конституцію і три рази перечитай статтю 108!!! Не має КС повноважень визнати президента "нікчемним". Скільки можна нести брєд? Щось більш-менш дієве може зробити тільки ВР, але сьогодні не та ВР, щоб робити щось дієве.
Та муха дебил тупорылый просто. А М-аудио красавчик. Все четко разложил. Это говорю я, ни разу не бывший и не будущий за Зеленого Вовку. Вы бы почитали что этот тормоз Муха пишет на ДОУ. Кто ему дал 3 диплома? Не должны были. И филипинка тоже не будет давать.
13 СТРАН В КОАЛИЦИИ ГОСУДАРСТВ, ДАВШИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА УДАРЫ ИЗ СВОЕГО ОРУЖИЯ ПО РОССИИ: СПИСОК
30 мая, 2024
К списку стран, предоставивших соответствующее разрешение, 30 мая присоединились Дания и Норвегия. Дания, в частности, подчеркнула, что "опционально" предусмотрено использование истребителей F-16 для ударов по военным целям на территории РФ.
Перечень стран, подтвердивших право Украины наносить удары по России, используя изготовленное у них оружие, теперь составляет 13 государств:
США официально поддерживают и не возражают против применения оружия по России. Однако окончательного ответа, который прямо давал бы разрешение на использование американского оружия по России, не последовало. Три страны категорически против разрешения – Германия, Италия, Бельгия.
Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії 30 ТРАВНЯ 2024
Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.
Про це Расмуссен сказав журналістам у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.
"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.
"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.