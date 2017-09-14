Додано: Чет 30 тра, 2024 19:37

pesikot написав: andrijk777 написав: Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т. Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.

Цікава дефініція "одна сторона", ти звідки пишешь ?



Путін каже про "перемовини", але

Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але

Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію

Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста Тут скласти 2+2 нескладно



Путін не хоче ніякого РПВ, він хоче продовжувати війну. Цікава дефініція "одна сторона", ти звідки пишешь ?Путін каже про "перемовини", алеТут скласти 2+2 нескладноПутін не хоче ніякого РПВ, він хоче продовжувати війну.

Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але

Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію

Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста

Мене вже 3 рази банили, тому потрібно описати дуже акуратно.Давай чіткіше формулювати факти а то в тебе у слові "вода" чотири помилки і виходить "пиво".путін не казав "ми згодні". Це казали його говорящі голови типу Пєскова + якась там публікація в якісь газеті. Під "територіальними реаліями" малась на увазі сьогоднішня лінія фронту.Україна нічого не каже. Україна не вміє говорити. Від нас говорить Зеленський. Зеленський говорить: ми згодні "на кордони 91".Як бачиш "згоди" однієї і іншої сторони абсолютно різні.Можна ще прокоментувати чия позиція ближча до реального стану справ на війні, але не буду з описаних вище причин.путін такого ніколи не говорив. Це говорили його говорящі голови типу Мєдведєва. Клінічні ідіоти(типу Жиріка), яких вже ніхто серйозно не сприймає.Нічого нового. По-моєму він казав що і Київ - російське місто. І що?Можу додати про Харків і Одесу - це просто погроза. Це типові погрози пу, типу ядерного удару і т.д. Він їх видає пачками кожен місяць.А загалом в цьому питання багато невідомого. Ось за стамбульські перемовини ми(я) взнали тільки місяць тому, тобто пройшло 2 роки. І то тільки уривкову інформацію. На які умови РПВ чи миру погодиться путін сьогодні - дуже важко відповісти. І нажаль наша влада нічим з народом не ділиться(я вже мовчу за те щоб радитись). Так і живем.