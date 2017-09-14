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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84358436843784388439>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:08

вас пока перечитаешь тут… Вот это вы тут норм воюете))

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Є варіант такий, що прийде КС і визнає що діяв поза межами повноважеь, тоді всі його рішення та підписи занікчемити.
Інший варік, що це такий собі врємєнний повєрєннй для підписання чогось там, і потім в Лондон чи кудись далі на зберігання

Та немає таких варіантів! Та скільки можна переливати з пустого в порожнє?
Та відкрий ти Конституцію і три рази перечитай статтю 108!!!
Не має КС повноважень визнати президента "нікчемним". Скільки можна нести брєд?
Щось більш-менш дієве може зробити тільки ВР, але сьогодні не та ВР, щоб робити щось дієве.

Та муха дебил тупорылый просто.
А М-аудио красавчик. Все четко разложил. Это говорю я, ни разу не бывший и не будущий за Зеленого Вовку.
Вы бы почитали что этот тормоз Муха пишет на ДОУ. Кто ему дал 3 диплома? Не должны были. И филипинка тоже не будет давать.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:11

13 СТРАН В КОАЛИЦИИ ГОСУДАРСТВ, ДАВШИХ РАЗРЕШЕНИЕ НА УДАРЫ ИЗ СВОЕГО ОРУЖИЯ ПО РОССИИ: СПИСОК

30 мая, 2024

К списку стран, предоставивших соответствующее разрешение, 30 мая присоединились Дания и Норвегия. Дания, в частности, подчеркнула, что "опционально" предусмотрено использование истребителей F-16 для ударов по военным целям на территории РФ.

Перечень стран, подтвердивших право Украины наносить удары по России, используя изготовленное у них оружие, теперь составляет 13 государств:

Франция;
Великобритания;
Польша;
Литва;
Латвия;
Эстония;
Нидерланды;
Швеция;
Чехия;
Финляндия;
Дания;
Норвегия;
Канада.

США официально поддерживают и не возражают против применения оружия по России. Однако окончательного ответа, который прямо давал бы разрешение на использование американского оружия по России, не последовало. Три страны категорически против разрешения – Германия, Италия, Бельгия.

https://zn.ua/war/13-stran-v-koalitsii- ... pisok.html

Данія дозволить Україні бити данськими F-16 по цілях в Росії
30 ТРАВНЯ 2024

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.

Про це Расмуссен сказав журналістам у четвер в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС Данії відповідав на запитання, чи дозволить Копенгаген Україні використовувати передані його країною винищувачі F-16 для ударів по об’єктах на російській території.

"Коротка відповідь – так", – сказав Расмуссен.

"Це не нова позиція, вона є частиною передачі. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом у закордонних справах в данському парламенті, ми з самого початку чітко дали зрозуміти, що це частина самооборони, щоб було можливо також атакувати військові об'єкти на території агресора", – пояснив міністр.

https://www.eurointegration.com.ua/news ... 0/7187061/
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:16

  Успіх написав:Підведемо підсумки:

Долярчик, не думай - це не твоє )
  Успіх написав:Якщо коротко, то йти воювати - НІХТО не хоче!

Ті, хто тебе за вушком чухає - так, не хочуть воювати
Хто тебе за вушком не чухає - думка інша
  Успіх написав:А сідати за стіл перемовин - тут вже є дві сторони хочу/не хочу.

Нема про що перемовляти

Якщо ти хочешь віддати інші області, тільки тому, що ти хочешь додому
То прийдуть до тебе

  Успіх написав:А може мають вирішувати про "хочемо/не хочемо перемовин" військові?

Тут ти не збрехав, військові вирішують про перемовини
Військові дадуть мзди так, щоб у росіян бажання воювати не було
Тоді можно і перемовини

  Успіх написав:А не з теплих диванів вказувати, як НАШИМИ РУКАМИ жар загортати?!

Це до любителів теплих диванів. Такі тут є

  Успіх написав:Ну а як це називається, що одні воюють нон-стоп - 24/7 безстроково, а інші, ні?

Інші, хто не читає з дивану по 300 ТГ-каналів за день

Працюють по 12 годин, щоб ти був забезпечений, щоб ти гарно харчувався, щоб у тебе були гроші на аватарство :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:37

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.

Цікава дефініція "одна сторона", ти звідки пишешь ? :)

Путін каже про "перемовини", але
  • Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але
  • Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію
  • Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста
Тут скласти 2+2 нескладно

Путін не хоче ніякого РПВ, він хоче продовжувати війну.

Мене вже 3 рази банили, тому потрібно описати дуже акуратно. :D

Давай чіткіше формулювати факти а то в тебе у слові "вода" чотири помилки і виходить "пиво".
Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але

путін не казав "ми згодні". Це казали його говорящі голови типу Пєскова + якась там публікація в якісь газеті. Під "територіальними реаліями" малась на увазі сьогоднішня лінія фронту.
Україна нічого не каже. Україна не вміє говорити. Від нас говорить Зеленський. Зеленський говорить: ми згодні "на кордони 91".
Як бачиш "згоди" однієї і іншої сторони абсолютно різні.
Можна ще прокоментувати чия позиція ближча до реального стану справ на війні, але не буду з описаних вище причин.
Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію

путін такого ніколи не говорив. Це говорили його говорящі голови типу Мєдведєва. Клінічні ідіоти(типу Жиріка), яких вже ніхто серйозно не сприймає.
Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста

Нічого нового. По-моєму він казав що і Київ - російське місто. І що?
Можу додати про Харків і Одесу - це просто погроза. Це типові погрози пу, типу ядерного удару і т.д. Він їх видає пачками кожен місяць.

А загалом в цьому питання багато невідомого. Ось за стамбульські перемовини ми(я) взнали тільки місяць тому, тобто пройшло 2 роки. І то тільки уривкову інформацію. На які умови РПВ чи миру погодиться путін сьогодні - дуже важко відповісти. І нажаль наша влада нічим з народом не ділиться(я вже мовчу за те щоб радитись). Так і живем.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З іншого боку бомбардуванням Харкова путін показує що захистити йго Україна не може. Як з цим? Здати місто і зберегти, чи будемо чекати міфічного рпв?
Mimohod
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:44

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Повторюю питання :) Мені не складно
Якщо у України все так погано, бо Україна втрачає.
Саме про це ти кажешь
А у Росії все так добре, вони ж "звільняють"

То чому Путін має згодитись на РПВ ?

Просте питання - проста відповідь

У Росії все погано, а в України все ще гірше(в рази).
Путін має згодитись на РПВ тому що у Росії все погано.

Іншими словами: Поки товстий похудає, худий здохне.
Худий то здохне, але товстий похудає! Чи хоче пу щоб РФ похудала? - Не знаю. Це питання цікавить напевне увесь світ.

Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.

проблема в перемовинах не стільки в окупованих територіях. бо й Японія, й Кореї якось живуть, хоча кордони не врегульовані.

чомусь не пишуть про дві важливі умови Раші - ніяких НАТО та демілітаризація. тобто щоб ми самі роззброїлися, якраз під їх наступний напад.

тому варіант - території в обмін на безпеку - це можна було б обговорювати. але Раша на це ніколи не піде, бо їй дійсно потрібна вся Україна або більша частина. гарантії можливі різні варіанти, не обов'язково НАТО, але вони мають бути дієвими.

оце головна причина, чому перемовини неможливі на поточний момент

Фінляндія не варіант, або розставити булки або до кордонів Владивостока.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:45

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Правда це питання на сьогодні не актуальне тому що одна сторона чітко сказала - ніяких РПВ!, "кордони 91" і не є**т.

Цікава дефініція "одна сторона", ти звідки пишешь ? :)

Путін каже про "перемовини", але
  • Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але
  • Він каже про теріторіальні реалії, а це означає - віддайте нам все те, що ми записали собі в Конституцію
  • Він каже, що Харьков, Одеса - це російські міста
Тут скласти 2+2 нескладно

Путін не хоче ніякого РПВ, він хоче продовжувати війну.

Мене вже 3 рази банили, тому потрібно описати дуже акуратно. :D

Давай чіткіше формулювати факти а то в тебе у слові "вода" чотири помилки і виходить "пиво".
Він сам не ініціює перемовини, але він каже:- ми згодні. Так і Україна кажє: - ми згодні. Всі згодні, але є одне але

путін не казав "ми згодні". Це казали його говорящі голови типу Пєскова + якась там публікація в якісь газеті. Під "територіальними реаліями" малась на увазі сьогоднішня лінія фронту.

Так тебе правильно банили, але ти нічого не зрозумів

Зараз, я виділив сказане тобою, надай підтвердження своїм словам, що саме це малось на увазі :)

А ще скажу, Песков, Симоньян, Медведев - це все голоси Путіна

Навіть Жирік - це був глашатай планів ФСБ і аж ніяк не пророк
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Если у начальника тцк появляется имущества на лимон баксов - его прихлопывают
Если у депутата имущества на лимон баксов - с него как с гуся вода.
В интересном государстве живем которое защищать нужно. Или кого защищать.

За час війни у сім’ї маловідомого “слуги” Галушка з’явилося майно на десятки мільйонів

https://inforesist.org/ua/za-chas-vijni-u-simi-malovidomogo-slugi-galushka-zyavilosya-majno-na-desyatki-miljoniv/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:49

  Shaman написав:чомусь не пишуть про дві важливі умови Раші - ніяких НАТО та демілітаризація. тобто щоб ми самі роззброїлися, якраз під їх наступний напад.

Якщо ми втрачаємо територію(після 2022) то одночасне виконання цих умов неприйнятне.
Не забувайте по стамбульських перемовинах Україна нових територій не втрачала(по-моєму).

Але знову ж таки. Це все гіпотези. Інформації по цьому питанню(що хоче путін) у нас(мене) мізер.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:55

  M-Audio написав:Президент обирається народом на виборах строком на 5 років


все правильно. вы когда водителя нанимаете на сутки и не обговорили когда он может быть свободен и будет ли следующий водитель - что будет считаться когда пройдут сутки? он будет пожизненно водителем?
или любой другой юридический договор на год например. год прошел и все - договор расторгнут.
Востаннє редагувалось mephala в Чет 30 тра, 2024 19:57, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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