Додано: Чет 30 тра, 2024 20:03

andrijk777 написав: У нас ситуація сильно інша. Все-таки йде війна. Не проведення виборів під час війни є нормою. У нас ситуація сильно інша. Все-таки йде війна. Не проведення виборів під час війни є нормою.

andrijk777 написав: Ви надто багато хочете від КС. Цей орган не виборний, він не має стільки повноважень як вам здається. Ви надто багато хочете від КС. Цей орган не виборний, він не має стільки повноважень як вам здається.

Так, звичайно, з практичної точки зору і з точки зору здорового глузду під час війни проводити вибори не можна, але що тоді робити з Конституцією? Вона ж не припиняє діяти під час війни.Я чую від нашої влади, що ніяких сумнівів в легітимності Зеленського немає і що партнери все розуміють, але це - не зовсім те, що кажуть на Заході. Наприклад, тижні два тому була навіть окрема стаття в The Economist щодо повноважень Зеленського, в якій саме згадувалося, що заборона на проведення виборів є законом, а не конституційною нормою, а сама Конституція обмежує його повноваження 5 роками. Далі йшлося, що вибори доведеться якось проводити для тієї самої легітимності Президента.Тобто, якщо я Вас вірно зрозумів, Ви не бачите можливої проблеми, що через день, місяць або рік, два, три після того, як проведуть вибори (неважливо хто на них переможе), хтось не спробує поставити під сумнів повноваження Зеленського підписувати закони (чи навіть гіпотетичну мирну угоду) і видавати Укази в період від дати Х до дати вступу на посаду нового Президента? Тут, мабуть, і КС не потрібен - можна в якомусь адміністративному суді запитати "а чий підпис стоїть під документом і чи мав цей громадянин повноваження його ставити?"