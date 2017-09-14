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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8436843784388439>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 19:57

  Успіх написав:Підведемо підсумки:
Якщо коротко, то йти воювати - НІХТО не хоче!

А сідати за стіл перемовин - тут вже є дві сторони хочу/не хочу.

А може мають вирішувати про "хочемо/не хочемо перемовин" військові?

А не з теплих диванів вказувати, як НАШИМИ РУКАМИ жар загортати?!

Чесно?
Чесно!

Якщо не чесно, то вступайте до лав ЗСУ, тоді і вашу думку врахують! :)

Скажете - знов розподіл на "сорта"?

Ну а як це називається, що одні воюють нон-стоп - 24/7 безстроково, а інші, ні?

Тут якби очевидно, в кого має бути більше прав вирішувати!

Чи не так?
і не надійтесь. :lol: Ніяких прав вирішувати у нас нема. Ми його залишилили в тцк. Все порішає командування. А командуванню поки війна явно вигідна. В мене правда пару офіцерів класу майоро полковника збігло , :lol: під останній закон встигли вискочити.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:03

  andrijk777 написав:У нас ситуація сильно інша. Все-таки йде війна. Не проведення виборів під час війни є нормою.

Так, звичайно, з практичної точки зору і з точки зору здорового глузду під час війни проводити вибори не можна, але що тоді робити з Конституцією? Вона ж не припиняє діяти під час війни.

Я чую від нашої влади, що ніяких сумнівів в легітимності Зеленського немає і що партнери все розуміють, але це - не зовсім те, що кажуть на Заході. Наприклад, тижні два тому була навіть окрема стаття в The Economist щодо повноважень Зеленського, в якій саме згадувалося, що заборона на проведення виборів є законом, а не конституційною нормою, а сама Конституція обмежує його повноваження 5 роками. Далі йшлося, що вибори доведеться якось проводити для тієї самої легітимності Президента.

  andrijk777 написав:Ви надто багато хочете від КС. Цей орган не виборний, він не має стільки повноважень як вам здається.

Тобто, якщо я Вас вірно зрозумів, Ви не бачите можливої проблеми, що через день, місяць або рік, два, три після того, як проведуть вибори (неважливо хто на них переможе), хтось не спробує поставити під сумнів повноваження Зеленського підписувати закони (чи навіть гіпотетичну мирну угоду) і видавати Укази в період від дати Х до дати вступу на посаду нового Президента? Тут, мабуть, і КС не потрібен - можна в якомусь адміністративному суді запитати "а чий підпис стоїть під документом і чи мав цей громадянин повноваження його ставити?"
Востаннє редагувалось АндрейМ в Чет 30 тра, 2024 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:04

  pesikot написав:А ще скажу, Песков, Симоньян, Медведев - це все голоси Путіна

Говоряща голова типу "Пєсков" != говоряща голова типу "Мєдведєв".
Це абсолютно різні голоси путіна і вони виконують зовсім інші задачі.
Якщо ти не знаєш(чи не розумієш) таких елементарних речей про путінський режим, то щось обговорювати з тобою про РФ і путіна марно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:21

  Mimohod написав:З іншого боку бомбардуванням Харкова путін показує що захистити йго Україна не може. Як з цим? Здати місто і зберегти, чи будемо чекати міфічного рпв?

Колишні мешканці фортеці Бахмут не згодні. Ніяких поступок. Даєш фортецю Харків!
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:путін не казав "ми згодні". Це казали його говорящі голови типу Пєскова + якась там публікація в якісь газеті.

Вы серьезно или прикалываетесь?

Ответы на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан

28 мая 2024 года
...
мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс. Но что и кто, имея в виду здесь и легитимность представителей украинской власти, нам будут предлагать на каких-то других этапах – мы не знаем. Поэтому у меня нет ответа на этот счёт.

Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных дружков и партнёров, которые говорят, что Россия отказывается от переговоров. Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет: мы не отказываемся.
...

http://kremlin.ru/events/president/news/74132

Допускаю, что без ВПН у вас сайт не откроется, поэтому видео с его прямой речью из белорашки, Ютуб точно откроется:
Владимир Путин о мирных переговорах с Украиной
25 мая 2024 г

https://www.youtube.com/watch?v=vd3wdntNfzY
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:34

  АндрейМ написав:
  andrijk777 написав:У нас ситуація сильно інша. Все-таки йде війна. Не проведення виборів під час війни є нормою.

Так, звичайно, з практичної точки зору і з точки зору здорового глузду під час війни проводити вибори не можна, але що тоді робити з Конституцією? Вона ж не припиняє діяти під час війни.

Я чую від нашої влади, що ніяких сумнівів в легітимності Зеленського немає і що партнери все розуміють, але це - не зовсім те, що кажуть на Заході. Наприклад, тижні два тому була навіть окрема стаття в The Economist щодо повноважень Зеленського, в якій саме згадувалося, що заборона на проведення виборів є законом, а не конституційною нормою, а сама Конституція обмежує його повноваження 5 роками. Далі йшлося, що вибори доведеться якось проводити для тієї самої легітимності Президента.

  andrijk777 написав:Ви надто багато хочете від КС. Цей орган не виборний, він не має стільки повноважень як вам здається.

Тобто, якщо я Вас вірно зрозумів, Ви не бачите можливої проблеми, що через день, місяць або рік, два, три після того, як проведуть вибори (неважливо хто на них переможе), хтось не спробує поставити під сумнів повноваження Зеленського підписувати закони (чи навіть гіпотетичну мирну угоду) і видавати Укази в період від дати Х до дати вступу на посаду нового Президента? Тут, мабуть, і КС не потрібен - можна в якомусь адміністративному суді запитати "а чий підпис стоїть під документом і чи мав цей громадянин повноваження його ставити?"


Є таке. Той самий Такер Карлсон прямо заявив що Україна не демократія. А він достатньо популярний в США і я не думаю що путін його просто купив. Чомусь усі українці думають що на Заході усі тотально за Україну. Напевно це не так.

Ні. Не бачу такої проблеми.
Але є деяка проблемка з легітимністю Зеленського. Сьогодні вона не відчувається, але наприклад через 3 роки Зеленського можуть спитати: "Чувак, ти вже 8 років при владі. А на яких підставах? І як довго це триватиме?"
Потрібно якось підтверджувати легітимність. Але як? Я хз.
А популярність(рейтинг) Зе напевно буде падати.
Щодо можливої угоди - так ВР може її підписати(ратифікувати). В чому проблема? Взагалі-то Україна це парламентсько-президентська республіка. У нас парламент головний! Просто народ у нас воліє перекласти відповідальність на одну людину. Типу: "В усьому винуватий Зе!". А "В усьому винуваті 450 депутатів" якось не звучить. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:34

  mephala написав:Если у начальника тцк появляется имущества на лимон баксов - его прихлопывают
Если у депутата имущества на лимон баксов - с него как с гуся вода.
В интересном государстве живем которое защищать нужно. Или кого защищать.

За час війни у сім’ї маловідомого “слуги” Галушка з’явилося майно на десятки мільйонів

https://inforesist.org/ua/za-chas-vijni-u-simi-malovidomogo-slugi-galushka-zyavilosya-majno-na-desyatki-miljoniv/

Жодному з тих кому надали бронь, додатково оплата за воєнний стан - добровільно не буде топити за припинення військових дій і перемир'я, відміну військового стану та припинення виплат.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:39

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:А ще скажу, Песков, Симоньян, Медведев - це все голоси Путіна

Говоряща голова типу "Пєсков" != говоряща голова типу "Мєдведєв".
Це абсолютно різні голоси путіна і вони виконують зовсім інші задачі.
Якщо ти не знаєш(чи не розумієш) таких елементарних речей про путінський режим, то щось обговорювати з тобою про РФ і путіна марно.

Ти сам підтвердив мої слова, що це голоси Путина

Все інше ... бризки твоєї недолугості
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:40

  M-Audio написав:
  katso написав:
  serg1974 написав:А как вы уверены что эта велосипедистка не фоткала себя ( селфи) на противоположном от здания завода фоне ?

В Гугл Street View все улицы городов отфотканы, даже частный сектор с индивидуальными домами. Или тот завод построили недавно ? Явно ж нет. Охота на ведьм,


Почти у каждого в авто сзади в бампере стоит камера заднего вида размером с пять копеек и стоимостью три гривны - но вот шпионы, которых если что убьют при поимке, фотографируют на мобильный телефон, где логика?

Дійсно не розумієте? Ну ОК, давайте поясню. В гугле завод, конечно, есть. Но там нет нынешней картины того, что там происходит, или не происходит. Транспорт или его следы, какие-то материалы на площадках, или следы погрузки-выгрузки, признаки действующего производства, или их отсутствие, причём всё это в динамике во времени, позволяют сделать гораздо больше выводов, чем просто разглядывание картинки на гугл-картах.

Теперь почему телефон. Потому что тот же авторегистратор или камера заднего вида в автомобиле, приспособленная для съемки и передачи информации - это уже требует или квалификации, или участия других людей в процессе. К тому же съёмка бампером с нужного ракурса -- тот ещё цирковой номер, а съемка "случайно проездом" по определению ничего не даст, если там на производстве не полные идиоты. Не говоря уж о том, что информатора без машины найти проще и дешевле.


Если там на производстве не полные идиоты то у них своих камер натыкано и тетю упакуют еще до того как она спрячет телефон, чего нельзя сказать про скрытую камеру хоть в авто хоть в пуговице. А ведь пойманного шпиона можно не только посадить но и через него наоборот сливать дезу - думаете гэбня этого не понимает? У каждого ребенка в садике на руке смартчасы с видеосвязью а шпионов отправляют щелкать фотоаппаратом по старинке?
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