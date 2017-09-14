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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8436843784388439
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:41

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d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:42

На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років

https://sud.ua/uk/news/ukraine/302010-n ... o-65-rokiv
sens
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:42

  Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.

Между Киевом и его западными сторонниками, включая США, открываются острые разногласия по поводу будущего защиты Украины от российского вторжения
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:42

  Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.

Як швидко тема - треба РПВ з Путіним, перетворилась на - треба дах з США

А що трапилось ?

Комусь мізки під"їхали ? Не вірю :)

Методічки змінились ? Ось в це повірю, скоріше :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:47

  d44 написав:
  Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.

Между Киевом и его западными сторонниками, включая США, открываются острые разногласия по поводу будущего защиты Украины от российского вторжения

Що це так стоїть сиротою?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Що це так стоїть сиротою?
Боятся накликать беду))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 20:50

Це ̶п̶і̶с̶т̶е̶ц̶ь̶ сором якийсь...

Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
fler
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