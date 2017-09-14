Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.
Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.
Як швидко тема - треба РПВ з Путіним, перетворилась на - треба дах з США
Дюрі-бачі написав:Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.
Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ні. Не бачу такої проблеми. Але є деяка проблемка з легітимністю Зеленського. Сьогодні вона не відчувається, але наприклад через 3 роки Зеленського можуть спитати: "Чувак, ти вже 8 років при владі. А на яких підставах? І як довго це триватиме?" Потрібно якось підтверджувати легітимність. Але як? Я хз. А популярність(рейтинг) Зе напевно буде падати.
захід влаштовує Зеленський, тому його легітимність під сумнів не ставлять. Інакше б вже влаштували імпічмент від верховної ради. Допустим проводять таку процедуру. До кого перейдуть повноваження? До Стефанчука? Смислу особого нема. Якщо б там залишався Разумков ...
Опять страсти по РПВ Весной 2025 (60%)все подзадолбаются конкретно и возьмутся за ум. Трамп шептаться намеками не будет, скажет "Я и есть тот конец что Бидоныч вам обещал" То, что раскручивается западный ВПК, так они в холодную вонйу раскручивался, лучше на склад складывать, чем в русских люмпенов выстреливать. Заморозят по ЛБЗ, на паритетных условиях, без садомазохизма. Оружия будет много, и ЗСУ здоровенные с очень частичной демобилизацией\ротацией. Кордоны полностью откроют не скоро. Интересно что скажут Трампофобы-сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?