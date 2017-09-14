Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...
арматурой гасить таких
арматурой нехорошо
можна камінням побити чи на шинах спалити ефектно, революційно бо я тоді не розумію навіщо були попередні революції якщо зараз нові кучмарики щось там варнякають з вищих щабелів. якось повернулися туди звідки йшли
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
"Спокійніше, Зоя Жорівна, спокійніше" (с) Лесь ...
Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?
Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?
Трамп темна конячка. Може казати (зараз) одне, робити (потім) інше. Тому які можуть бути плани в одному рівнянні з трьома невідомими.
розовими щочками
О, хотів спитати .. а чому воєнпенси «розовощокі»? Так навскідку їх молодше 45 років точно нема. Принаймні за вислугою років (без руки/ноги точно є, але там нема розововості) . Причому враховуючи з 2000 року інтенсивне скорочення армііі (і скорочені набори в воєнні ВВНЗ і випуски з пустими дипломами, та скорочення після першого контракту ) , то там і 45-50 їх небагато. Чимало 50+ мабуть, так тут же всі кричать що це не штурмовики. Ви вже там визначіться. Я точно розовощокий . Але лише після рому.
УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?