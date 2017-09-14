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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 84388439844084418442>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:02

  fox767676 написав:Опять страсти по РПВ

Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?

Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...

арматурой гасить таких
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:04

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...

арматурой гасить таких

арматурой нехорошо
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:04

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...

арматурой гасить таких

Яких?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:05

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Опять страсти по РПВ

Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?

Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?



влада як раз оперативно перевзувається
ось на полум'яних ЛСД буде цікаво подивитися
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:08

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...

арматурой гасить таких

Яких?


спадкових вищесортних лівопопулістів, які за грощі олігарахату своїми розовими щочками щось вякають про "мажорів з зарплатнею 85 тис" )))
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:13

  vitaliiangel написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Якщо б там залишався Разумков ...

арматурой гасить таких

арматурой нехорошо

можна камінням побити чи на шинах спалити
ефектно, революційно
бо я тоді не розумію навіщо були попередні революції якщо зараз нові кучмарики щось там варнякають з вищих щабелів. якось повернулися туди звідки йшли
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:17

  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.

"Спокійніше, Зоя Жорівна, спокійніше" (с) Лесь ...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:19

  Hotab написав:Та муха дебил тупорылый просто.

подполковнику Hotab понравится :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=6WWuVsunoD8
Востаннє редагувалось UA в Чет 30 тра, 2024 21:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:19

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Опять страсти по РПВ

Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?

Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?

Трамп темна конячка. Може казати (зараз) одне, робити (потім) інше. Тому які можуть бути плани в одному рівнянні з трьома невідомими.

розовими щочками


О, хотів спитати .. а чому воєнпенси «розовощокі»? Так навскідку їх молодше 45 років точно нема. Принаймні за вислугою років (без руки/ноги точно є, але там нема розововості) . Причому враховуючи з 2000 року інтенсивне скорочення армііі (і скорочені набори в воєнні ВВНЗ і випуски з пустими дипломами, та скорочення після першого контракту ) , то там і 45-50 їх небагато. Чимало 50+ мабуть, так тут же всі кричать що це не штурмовики. Ви вже там визначіться.
Я точно розовощокий . Але лише після рому. :lol:

УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?
Hotab
 
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  #<1 ... 84388439844084418442>
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