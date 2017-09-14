Ні. Не бачу такої проблеми. Але є деяка проблемка з легітимністю Зеленського. Сьогодні вона не відчувається, але наприклад через 3 роки Зеленського можуть спитати: "Чувак, ти вже 8 років при владі. А на яких підставах? І як довго це триватиме?" Потрібно якось підтверджувати легітимність. Але як? Я хз. А популярність(рейтинг) Зе напевно буде падати.
захід влаштовує Зеленський, тому його легітимність під сумнів не ставлять. Інакше б вже влаштували імпічмент від верховної ради. Допустим проводять таку процедуру. До кого перейдуть повноваження? До Стефанчука? Смислу особого нема. Якщо б там залишався Разумков ...
може тримають за помідори, щоб покращити прогнозованість?
budivelnik написав:Тому Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
Дивлюся кацапську телегу. Ось вони вміють збирати інформацію з наших відкритих джерел. Від наших довбоклюїв які усе навколо себе знімають і викладають у тіх-ток. І свої располаги по школам і хатам і ракетні комплекси ФранкенSAM-и і власну побиту техніку( Богдани спалені ланцетами на дорогах на Харківщині) І тут наше Військове телебачення викладає сюжет на ютубі як в Старокостянтинові літають наші СУ-шки. https://m.youtube.com/watch?v=IDGFAvak8 ... l9C90Lg%3D Якої від русні вони чекали реакції? Сьогодні вночі туди полетіли шахеди і ракети з ту-95.
budivelnik написав:Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати.. Про зменшення наших втрат в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю..+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ) Про збільшення військово/фінансовою допомоги - від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50 Про збільшення проблем по мобілізації в педерації ..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...
Тому Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації і претензія тільки до одного алгоритму... Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну.. Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти 1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти... 2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+) 3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти... Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)
Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації. Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив.
Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать
Це вам в педерації при наявності всього одного джерела скабеєва/соловьєв - порівнювати ні з чим... А мені повезло.. Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційників
_hunter написав:- Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...
Ага...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте? А я бачу заспокоєння ситуації(не зменшення кількості повісток) а саме заспокоєння ситуації і повну заміну бусифікації-рекрутиноговими центрами...Наприклад в 92-гу бригаду ви навіть якщо захочете-не зможете потрапити в наступних 6 місяців, вони припинили набір внаслідок перевищення кількості бажаючих над наявними вакансіями. Але про це в раша тудей не кажуть- тому ви й не в курсі
_hunter написав:Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали?
Неофіційно -це не тому що баба бабі сказала... а тому що я НЕ МАЮ ПРАВА ссилатись на імя та посаду тих хто це сказав. Я їм вірю вам - ні. Тому стараюсь від корисних ідіотів або промоскальськи настроєних певну інформацію скрити. От спробуйте з того що я написав- знайти військову таємницю яку б можна було локалізувати-не зможете...так може не тому що мені нічого сказати, а тому що я знаю як сказати так, щоб і інформацію довести і секретність не постраждала.
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати
Німці Ще + 500 000 000 євро зброї Пісторіус в Одесі Напевно ППО для Одеси... Бляха...десь я прогуляв...цілих 400 000 000 повз мене проїхали, а я їх навіть не побачив Вміють же наші привезти.... Напевно в мене задня камера на велосипеді - зломалась і знімає тільки 20% того що бачить.