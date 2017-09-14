Додано: Чет 30 тра, 2024 21:58

_hunter написав: budivelnik написав: budivelnik написав: Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..

Про зменшення наших втрат в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю. .+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)

Про збільшення військово/фінансовою допомоги - від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50

Про збільшення проблем по мобілізації в педерації ..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...



Тому

Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю.- від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...ТомуЯ як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації

і претензія тільки до одного алгоритму...

Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..

Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти

1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...

2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)

3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...

Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)



Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.

Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив. Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації...Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив. Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать

_hunter написав: - Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк... - Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...

_hunter написав: Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали? Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали?

Це вам в педерації при наявності всього одного джерела скабеєва/соловьєв - порівнювати ні з чим...А мені повезло..Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційниківАга...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте?А я бачу заспокоєння ситуації(не зменшення кількості повісток) а саме заспокоєння ситуації і повну заміну бусифікації-рекрутиноговими центрами...Наприклад в 92-гу бригаду ви навіть якщо захочете-не зможете потрапити в наступних 6 місяців, вони припинили набір внаслідок перевищення кількості бажаючих над наявними вакансіями.Але про це в раша тудей не кажуть- тому ви й не в курсіНеофіційно -це не тому що баба бабі сказала...а тому що я НЕ МАЮ ПРАВА ссилатись на імя та посаду тих хто це сказав.Я їм вірювам - ні.Тому стараюсь від корисних ідіотів або промоскальськи настроєних певну інформацію скрити.От спробуйте з того що я написав- знайти військову таємницю яку б можна було локалізувати-не зможете...так може не тому що мені нічого сказати, а тому що я знаю як сказати так, щоб і інформацію довести і секретність не постраждала.