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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8439844084418442>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:40

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:


Ні. Не бачу такої проблеми.
Але є деяка проблемка з легітимністю Зеленського. Сьогодні вона не відчувається, але наприклад через 3 роки Зеленського можуть спитати: "Чувак, ти вже 8 років при владі. А на яких підставах? І як довго це триватиме?"
Потрібно якось підтверджувати легітимність. Але як? Я хз.
А популярність(рейтинг) Зе напевно буде падати.
захід влаштовує Зеленський, тому його легітимність під сумнів не ставлять. Інакше б вже влаштували імпічмент від верховної ради. Допустим проводять таку процедуру. До кого перейдуть повноваження? До Стефанчука? Смислу особого нема. Якщо б там залишався Разумков ...

може тримають за помідори, щоб покращити прогнозованість?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:41

  Hotab написав:Я точно розовощокий . Але лише після рому
горилла розовощёкая бггг вот тебе фото стильное, вклей в паспорт
Зображення
...
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 тра, 2024 21:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:41

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:Опять страсти по РПВ

Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?

Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?

Є коври з хотабами
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:46

  Hotab написав:УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?

Им я не нужен. О чем проставлена круглая печать в военнике
Главное чтобы дети платили налоги не тут.
Здоровое презрение к "сапогам" всегда со мной
Спасибо этому дому пойдем к другому
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:47

  budivelnik написав:Тому
Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації

Дивлюся кацапську телегу. Ось вони вміють збирати інформацію з наших відкритих джерел. Від наших довбоклюїв які усе навколо себе знімають і викладають у тіх-ток. І свої располаги по школам і хатам і ракетні комплекси ФранкенSAM-и і власну побиту техніку( Богдани спалені ланцетами на дорогах на Харківщині) І тут наше Військове телебачення викладає сюжет на ютубі як в Старокостянтинові літають наші СУ-шки.
https://m.youtube.com/watch?v=IDGFAvak8 ... l9C90Lg%3D
Якої від русні вони чекали реакції? Сьогодні вночі туди полетіли шахеди і ракети з ту-95. :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 21:58

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Якщо ви все черпаєте з раша тудей або напряму від скабеєвої/соловьєва..то не варто інших в цьому звинувачувати..
Про зменшення наших втрат в травні в порівнянні з квітнем - від працівників військового госпіталю..+ від зміни кількості поховань на Марсовому полі ( супер точний алгоритм,дає можливість точно знати співвідношення втрат місяця до місяця по всіх ЗСУ)
Про збільшення військово/фінансовою допомоги - від Держдепу США ( погодили +61 млрд, від Уряду Швеції -виділили +1,3 млрд і два літачки типу А50
Про збільшення проблем по мобілізації в педерації ..з ЗМІ педерації де вказано що наприклад в Краснодарському краї ПІДНЯЛИ разову премію за підписання контракту до 1 млн фублів( було здається 0,2 млн)-чи ви будете фантазувати що гроші підняли бо великий наплив...

Тому
Я як бувший військовий, якого вчили працювати з інформацією - підтверджую тезу що 70% ВСІЄЇ розвідувальної інформації-той хто хоче/вміє - отримує з ВІДКРИТИХ джерел інформації
Як я розумію , вас влаштували ІНШІ джерела моєї інформації
і претензія тільки до одного алгоритму...
Я розумію , що це ілюзорна соломинка з допомогою якої ви пробуєте розвалити мою інформацію і перетворити на недостовірну..
Але як би це не було прикро для Вас - в мене є пояснення і для пропавших безвісти
1 Згідно офіційної інформації з 02-2022 року по сьогодні, в Україні ОФІЦІЙНО зареєстровано 37000+ випадків коли людина признана такою яка пропала безвісти...
2 Згідно НЕОФІЦІЙНОЇ інформації , кількість військовослужбовців становить менше 7000 ( з цих 37000+)
3 Станом на сьогодні відомо що з 3135 осіб (які були обміняні як військовополоненні) - приблизно 20% були такими , які були записані в категорію -пропали безвісти...
Так як ОФІЦІЙНО написано що на сьогодні в полоні у педерації знаходиться 6400+військових і 1600+ цивільних громадян України...то висока ймовірність того , що цифра у 7000 військовослужбовців , які в статусі пропали безвісти - в полоні приблизно1600 осіб(20% від 8000)

Станом на сьогодні з точністю вищою ніж +/- 1000 осіб - наші втрати невідомі НІКОМУ, в тому числі і ГенШтабам України і Педерації.
Тому обнуляти алгоритм марсового поля...я б не радив.
Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать
Це вам в педерації при наявності всього одного джерела скабеєва/соловьєв - порівнювати ні з чим...
А мені повезло..
Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційників
  _hunter написав:- Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...
Ага...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте?
А я бачу заспокоєння ситуації(не зменшення кількості повісток) а саме заспокоєння ситуації і повну заміну бусифікації-рекрутиноговими центрами...Наприклад в 92-гу бригаду ви навіть якщо захочете-не зможете потрапити в наступних 6 місяців, вони припинили набір внаслідок перевищення кількості бажаючих над наявними вакансіями.
Але про це в раша тудей не кажуть- тому ви й не в курсі
  _hunter написав:Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали? :D
Неофіційно -це не тому що баба бабі сказала...
а тому що я НЕ МАЮ ПРАВА ссилатись на імя та посаду тих хто це сказав.
Я їм вірю
вам - ні.
Тому стараюсь від корисних ідіотів або промоскальськи настроєних певну інформацію скрити.
От спробуйте з того що я написав- знайти військову таємницю яку б можна було локалізувати-не зможете...так може не тому що мені нічого сказати, а тому що я знаю як сказати так, щоб і інформацію довести і секретність не постраждала.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:02

Ну як так?© - в своєму оці колоди не помічати???!

  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати ;)

ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:07

Німці
Ще + 500 000 000 євро зброї
Пісторіус в Одесі
Напевно ППО для Одеси...
Бляха...десь я прогуляв...цілих 400 000 000 повз мене проїхали, а я їх навіть не побачив
Вміють же наші привезти....
Напевно в мене задня камера на велосипеді - зломалась і знімає тільки 20% того що бачить.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:10

Чого вештаєшся за бугром, коли Ненька потребує штурмовиків?!

  Hotab написав:УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?
А наш Хотаб де зараз "дурачком сидить"?))
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 22:14

Можна здобути кордони 91го? Можна!!!

  budivelnik написав:Напевно в мене задня камера
Що вибираєш:
1. Твої сини завтра підміняють мене?
2. Заморозка війни і твої сини ТОЧНО найближчі роки не підміняють мене?
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