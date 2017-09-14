budivelnik написав: Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать

_hunter написав: - Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк... - Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...

_hunter написав: Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали? Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали?

Це вам в педерації при наявності всього одного джерела скабеєва/соловьєв - порівнювати ні з чим...А мені повезло..Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційниківАга...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте?А я бачу заспокоєння ситуації(не зменшення кількості повісток) а саме заспокоєння ситуації і повну заміну бусифікації-рекрутиноговими центрами...Наприклад в 92-гу бригаду ви навіть якщо захочете-не зможете потрапити в наступних 6 місяців, вони припинили набір внаслідок перевищення кількості бажаючих над наявними вакансіями.Але про це в раша тудей не кажуть- тому ви й не в курсіНеофіційно -це не тому що баба бабі сказала...а тому що я НЕ МАЮ ПРАВА ссилатись на імя та посаду тих хто це сказав.Я їм вірювам - ні.Тому стараюсь від корисних ідіотів або промоскальськи настроєних певну інформацію скрити.От спробуйте з того що я написав- знайти військову таємницю яку б можна було локалізувати-не зможете...так може не тому що мені нічого сказати, а тому що я знаю як сказати так, щоб і інформацію довести і секретність не постраждала.