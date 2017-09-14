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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:19
Успіх написав:
А наш Хотаб де зараз "дурачком сидить"?))
В безопасном месте естественно.
Лондонский укрепрайон.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:24
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Странно, что такие тривиальные вещи объяснять нужно... К остальным "источникам" у меня вопросов нет по банальной причине: они просто бесполезны - не с чем из сравнивать
Це вам в педерації при наявності всього одного джерела скабеєва/соловьєв - порівнювати ні з чим...
А мені повезло..
Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційників
_hunter написав:
- Украина буссификацию усилила не от толп добровольцев под тцк...
Ага...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте?
А я бачу заспокоєння ситуації(не зменшення кількості повісток) а саме заспокоєння ситуації і повну заміну бусифікації-рекрутиноговими центрами...Наприклад в 92-гу бригаду ви навіть якщо захочете-не зможете потрапити в наступних 6 місяців, вони припинили набір внаслідок перевищення кількості бажаючих над наявними вакансіями.
Але про це в раша тудей не кажуть- тому ви й не в курсі
_hunter написав:
Касательно же того НЕОФІЦІЙНОЇ - это вы так солидно ОБС назвали?
Неофіційно -це не тому що баба бабі сказала...
а тому що я НЕ МАЮ ПРАВА ссилатись на імя та посаду тих хто це сказав.
Я їм вірю
вам - ні.
Тому стараюсь від корисних ідіотів або промоскальськи настроєних певну інформацію скрити.
От спробуйте з того що я написав- знайти військову таємницю яку б можна було локалізувати-не зможете...так може не тому що мені нічого сказати, а тому що я знаю як сказати так, щоб і інформацію довести і секретність не постраждала.
Спасибо, что честно признали про ОБС (хоть и пытаетесь щеаи дуть чинами).
Ну, у вас на далеком западе может и заспокоэння (по недавним слухам полтыщщи ваших тцкшников в Одессе десантировались), но ближе к Центру - все совсем наоборот. И да: буссифицируют как бы в окопы - при чем тут 92я? 🙄
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 30 тра, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:33
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с запаса и исключают с учета? Какого х..я? ради этого государство тратило всю жизнь деньги на их подготовку, что они теперь тикали закордон, а в военкоматы обязывать идти первым делом ограниченно пригодных очкариков с нестабильной психикой и т.д.? Где сокращение ментов и чинуш и отправка их на фронт, если у нас мобилизация?
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 30 тра, 2024 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:36
UA написав: Успіх написав:
А наш Хотаб де зараз "дурачком сидить"?))
В безопасном месте естественно.
Лондонский укрепрайон.
Так отож))
Флер номер 2
- всіх мобілізувати!
- всіх на фронт!
- тільки вперед до кордонів 91го!
- жодної заморозки війни!
- жодних перемовин!
А сам то де?
Сам то в штурмовій?
Ні?
А як так?
Як плять так???!
Ну як так можна???!
Що реально неЛЮДИ будуть з глибоких тилів вказувати, як діяти/що робити/що хотіти фронтовикам на вогневій?
СЕРЙОЗНО?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:37
hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите
- по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:39
Hotab написав: Banderlog написав: fox767676 написав:
Опять страсти по РПВ
Интересно что скажут Трампофобы сторонники 1991, если он (90%) придет к власти? Перевзуются в прыжке, заславят Трампа, или предложат 4 года ждать правильного президента ?
Більш цікаво чи є у влади план на випадок приходу до влади трампа?
Трамп темна конячка. Може казати (зараз) одне, робити (потім) інше. Тому які можуть бути плани в одному рівнянні з трьома невідомими.
розовими щочками
О, хотів спитати .. а чому воєнпенси «розовощокі»? Так навскідку їх молодше 45 років точно нема. Принаймні за вислугою років (без руки/ноги точно є, але там нема розововості) . Причому враховуючи з 2000 року інтенсивне скорочення армііі (і скорочені набори в воєнні ВВНЗ і випуски з пустими дипломами, та скорочення після першого контракту ) , то там і 45-50 їх небагато. Чимало 50+ мабуть, так тут же всі кричать що це не штурмовики. Ви вже там визначіться.
Я точно розовощокий . Але лише після рому.
УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?
Що робити зараз з вос 850300? Точно в штурмовики чи одразу до умовно-достроково звільнених за бажанням вступити до лав зсу
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:41
_hunter написав: hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите
- по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
А нахр..на их всех отнимать? Почему они не на фронте? В первую очередь полностью здоровые, дававшие присягу, уже обученные держать оружие, дальше остальные. А не наоборт.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:50
hxbbgaf написав: _hunter написав: hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите
- по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
А нахр..на их всех отнимать? Почему они не на фронте? В первую очередь полностью здоровые, дававшие присягу, уже обученные держать оружие, дальше остальные. А не наоборт.
Они в тылу нужнее: вдруг завтра война, а они уставшие... Но вы это лучше у Хотаба спросите - он подробнее объяснит.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 22:51
sens
Що робити зараз з вос 850300? Точно в штурмовики чи одразу до умовно-достроково звільнених за бажанням вступити до лав зсу
Треба у шарікова нашого , ой Успіха, питати.
У нас він тут визначає куди офіцерів. Як лопату бере в руки, так і каже «от сюди б когось з освітою більше ніж 8 класів, щоб не думали, що розумніші мене»
Ви скільки там нацмудили з бюджетної сіськи? Можна в роко-ковтках. Мухі треба, він записує. .
Я доречі нарешті дізнався хто такий Анатолій Шевченко. Він наче десь на узбецьку компанію в Африці літає. Знайшлись спільні знайомі.
у Хотаба спросите - он подробнее объяснит.
А хто питає? А, бігунец до Шольца на 500 еврову подачку .
Як там у вас справи? Продовольчі пакети опустивши очі отримуєте?
Що ви німцям кажете? Що вас теж не взяли в школу психологом? Чи чому ви втікали?
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Додано: Чет 30 тра, 2024 23:00
hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с запаса и исключают с учета? Какого х..я? ради этого государство тратило всю жизнь деньги на их подготовку, что они теперь тикали закордон, а в военкоматы обязывать идти первым делом ограниченно пригодных очкариков с нестабильной психикой и т.д.? Где сокращение ментов и чинуш и отправка их на фронт, если у нас мобилизация?
Среди военпенсов, пенсов МВД очень высокий процент идейных ватников.
А ограниченно пригодные очкарики с нестабильной психикой практически все патриоты.
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