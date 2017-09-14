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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8441844284438444>
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:00

  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.


Чим менще залучення до війни, тим більше гіперпатріотизму та імперіалізму.
Відкрити кордони, дефіцит ОС закривати ніграми та непальцями а не інженерами та трактористами, унебезпечити небо - то в нас будуть палкі дискусії де зупинятися на Каспії чи на Уралі, щоб 2 рази не ходити.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:04

Hotab
Дивно, але чомусь LobbyX, більшість вакансій йде з вимогами "вік до 45 років". Принаймні декілька останніх днів, в іх телеграм каналі падають вакансії з такими вимогами, десь відсотків на 60-70 :lol:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 тра, 2024 23:07, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:06

  _hunter написав:
  hxbbgaf написав:Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите :D - по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
Всіх дійсно - 10+млн
25 років 229104
26 років 238272
27 років 247647
28 років 261008
29 років 279365
30 років 297460
31 років 311133
32 років 323769
33 років 342247
34 років 352240
35 років 371842
36 років 359164
37 років 366717
38 років 369299
39 років 335465
40 років 320547
41 років 326438
42 років 305824
43 років 300523
44 років 287651
45 років 302272
46 років 292623
47 років 282362
48 років 273963
49 років 280268
50 років 276579
51 років 272331
52 років 246493
53 років 247483
54 років 239967
55 років 244282
56 років 238142
57 років 244190
58 років 255525
59 років 256490
Всього __ 10 178 685
А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись.
0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки)
0,3 млн -МВД
0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку
2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях
1 млн - інваліди
Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...

То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:09

  _Mykola_ написав:Hotab
Дивно, але чомусь LobbyX, більшість вакансій йде з вимогами "вік до 45 років". :lol:

Перед ТЦК и боевыми бригадами стоят разные задачи
Первым нужно выполнить план
Вторым выполнять боевые задачи
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:09

  budivelnik написав:0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку

Напевно все ж більше. Враховуючи масштаб умовних "плавців через Тису"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:12

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку
Напевно все ж більше. Враховуючи масштаб умовних "плавців через Тису"
Погоджуюсь , але питання наскільки?
Пройшло 826 днів від початку війни....
Нехай 100 в добу(дико багато в реалі менше на порядок=826*100=82600...що 12% від 0,7млн...
Погодьтесь , що плюм/мінус 12% маючи обмежений доступ до інформації-це не так то вже й міняє ЗАГАЛЬНУ картину
У нас загальна кількість в ЗСУ гуляє від 0,7 млн до 1,2 млн.... :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:26

  budivelnik написав:Пройшло 826 днів від початку війни....
Нехай 100 в добу(дико багато в реалі менше на порядок=826*100=82600...що 12% від 0,7млн...

Враховуючи довжину кордону, кількість сзч, все більш жорсткі умови з нового року, та навіть та, інформація що проходить у ЗМІ по затриманням, а це явно менше 5-10-20%, є припущення що таки більше. :?:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:28

  _Mykola_ написав:Hotab
Дивно, але чомусь LobbyX, більшість вакансій йде з вимогами "вік до 45 років". Принаймні декілька останніх днів, в іх телеграм каналі падають вакансії з такими вимогами, десь відсотків на 60-70 :lol:

Так а чому дивно?
Ясно що 2*25 краще, ніж один 50 :D
Та і я згоден, що срібні Мени (50+) , які відбулись, пристойно заробляють, пристойно платять податки, багато витрачають, що знов таки податки, вони корисніші в економіці. Але не всі.
Халамидник наш в обнімку з ірпінською півмужчинкою має навчитись любити родіну. Все одно користі нуль. Флудять тут 24*7, локомотиви економіки :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:33

  budivelnik написав:Всього __ 10 178 685
А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись.
0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки)
0,3 млн -МВД
0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку
2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях
1 млн - інваліди
Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...

То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?

0,7 выехавших следует множить минимум на два.
- Двойное гражданство
- Исход через "Тису" значителен
в 22 году за 3-5 куе нелегально автобусами вывозили

Минус Воен. пенсы, пенсы МВД, СБУ
Трое детей
Сколько забронированных?
Сколько получили отсрочку?
Реально ТЦК может вести охоту на 2-2,5 млн. ограничено пригодных очкариков. Не больше.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:38

  budivelnik написав:У нас загальна кількість в ЗСУ гуляє від 0,7 млн до 1,2 млн.... :D

Смешного тут совсем нет.
Разница это безвозвратные потери.
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