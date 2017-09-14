fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Чим менще залучення до війни, тим більше гіперпатріотизму та імперіалізму. Відкрити кордони, дефіцит ОС закривати ніграми та непальцями а не інженерами та трактористами, унебезпечити небо - то в нас будуть палкі дискусії де зупинятися на Каспії чи на Уралі, щоб 2 рази не ходити.
hxbbgaf написав:Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с забаса и исключают с учета? Какого х..я?
И вы говорите - по некоторым прикидкам ВСЕХ мужиков - меньще 10ти лямов. Отнимите силовиков/военпенсов/чиновников/брони/отсрочки да примерно лям эвакуировавшихся - тут хорошо, если ляма с 2 наберется...
Всіх дійсно - 10+млн 25 років 229104 26 років 238272 27 років 247647 28 років 261008 29 років 279365 30 років 297460 31 років 311133 32 років 323769 33 років 342247 34 років 352240 35 років 371842 36 років 359164 37 років 366717 38 років 369299 39 років 335465 40 років 320547 41 років 326438 42 років 305824 43 років 300523 44 років 287651 45 років 302272 46 років 292623 47 років 282362 48 років 273963 49 років 280268 50 років 276579 51 років 272331 52 років 246493 53 років 247483 54 років 239967 55 років 244282 56 років 238142 57 років 244190 58 років 255525 59 років 256490 Всього __ 10 178 685 А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись. 0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки) 0,3 млн -МВД 0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку 2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях 1 млн - інваліди Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...
То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
budivelnik написав:0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку
Напевно все ж більше. Враховуючи масштаб умовних "плавців через Тису"
Погоджуюсь , але питання наскільки? Пройшло 826 днів від початку війни.... Нехай 100 в добу(дико багато в реалі менше на порядок=826*100=82600...що 12% від 0,7млн... Погодьтесь , що плюм/мінус 12% маючи обмежений доступ до інформації-це не так то вже й міняє ЗАГАЛЬНУ картину У нас загальна кількість в ЗСУ гуляє від 0,7 млн до 1,2 млн....
_Mykola_ написав:Hotab Дивно, але чомусь LobbyX, більшість вакансій йде з вимогами "вік до 45 років". Принаймні декілька останніх днів, в іх телеграм каналі падають вакансії з такими вимогами, десь відсотків на 60-70
Так а чому дивно? Ясно що 2*25 краще, ніж один 50 Та і я згоден, що срібні Мени (50+) , які відбулись, пристойно заробляють, пристойно платять податки, багато витрачають, що знов таки податки, вони корисніші в економіці. Але не всі. Халамидник наш в обнімку з ірпінською півмужчинкою має навчитись любити родіну. Все одно користі нуль. Флудять тут 24*7, локомотиви економіки
budivelnik написав:Всього __ 10 178 685 А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись. 0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки) 0,3 млн -МВД 0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку 2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях 1 млн - інваліди Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...
То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
0,7 выехавших следует множить минимум на два. - Двойное гражданство - Исход через "Тису" значителен в 22 году за 3-5 куе нелегально автобусами вывозили
Минус Воен. пенсы, пенсы МВД, СБУ Трое детей Сколько забронированных? Сколько получили отсрочку? Реально ТЦК может вести охоту на 2-2,5 млн. ограничено пригодных очкариков. Не больше.