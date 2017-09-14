Додано: Чет 30 тра, 2024 23:39

andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована) така ситуація.

...... ........ Тобто в Конституції простотака ситуація.......

Вот в этом и ошибка. Вот в этом и ошибка.

Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.



Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому? Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?

Уже, по-моему, несколько раз писал.Да, это ошибка Конституции. Точнее, тех, кто её писал.Все варианты Конституция, действительно, предусмотреть не может. Но это важный момент. О ВР сказано прямо и чётко - выборы не проводятся, ВР продолжает работать до окончания войны. Сейчас не помню, искать не буду, но, по-моему, эти формулировки о ВР внесли недавно, когда война уже не казалась чем-то немыслимым.Когда писали о Президенте, о войне не думали, больше боялись узурпации власти.Здесь пишут о КС, полагаясь на него как на Господа Бога. Но это не так. Наш суд, конечно, самый гуманный (заодно, самый справедливый и непогрешимый) суд в мире, но я вполне могу допустить, что именно наш суд может пойти на решение, обусловленное какими-то политическими интригами. Тем более в неоднозначной ситуации, вызванной именно ошибкой авторов Конституции. Никто и никогда не сможет ихобвинить в неправильном решении. К тому же никакое решение КС не сможет убедитьв его правильности. По той же причине, о которой я написал выше. Болтовня на эту тему будет продолжаться при любом решении.Сегодня с этим сделать ничего нельзя.Однако, есть элементарная человеческая логика, которая подсказывает, что если выборы проводить нельзя, то Президент должен продолжать выполнять свои обязанности и пользоваться всей полнотой власти. Точно так же, как ВР. Не вижу никакой разницы.То, что выборы во время войны проводить нельзя, имеет свою логику. В условиях оккупации значительной части территории, миллионов людей за границей и ещё миллионов ВПЛ, учитывая чисто технические сложности выборов в таких условиях, сомневаюсь, что такие выборы будут очень уж легитимными. Не говорю уж о том, насколько губительна будет политическая борьба в наших условиях, с нашими политиками.В принципе, конечно, можно обходиться и без президента, установить чисто парламентскую республику. но для этого нужно переформатировать всю систему власти, передать кому-то (ВР) функции Президента. Для этого тоже надо менять Конституцию, что опять же прямо запрещено.Поэтому считаю, что сегодня надо прекратить всю болтовню на эту тему, а после войны менять Конституцию. Либо просто уточнить формулировки, либо, при желании, коренным образом её менять. Хоть отказываться от должности Президента вообще, хоть что угодно ещё.