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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 тра, 2024 23:39
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
........ Тобто в Конституції просто не передбачена(не врегульована)
така ситуація.
......
Вот в этом и ошибка.
Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.
Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
Уже, по-моему, несколько раз писал.
Да, это ошибка Конституции. Точнее, тех, кто её писал.
Все варианты Конституция, действительно, предусмотреть не может. Но это важный момент. О ВР сказано прямо и чётко - выборы не проводятся, ВР продолжает работать до окончания войны. Сейчас не помню, искать не буду, но, по-моему, эти формулировки о ВР внесли недавно, когда война уже не казалась чем-то немыслимым.
Когда писали о Президенте, о войне не думали, больше боялись узурпации власти.
Здесь пишут о КС, полагаясь на него как на Господа Бога. Но это не так. Наш суд, конечно, самый гуманный (заодно, самый справедливый и непогрешимый) суд в мире, но я вполне могу допустить, что именно наш суд может пойти на решение, обусловленное какими-то политическими интригами. Тем более в неоднозначной ситуации, вызванной именно ошибкой авторов Конституции. Никто и никогда не сможет их юридически
обвинить в неправильном решении. К тому же никакое решение КС не сможет убедить всех
в его правильности. По той же причине, о которой я написал выше. Болтовня на эту тему будет продолжаться при любом решении.
Сегодня с этим сделать ничего нельзя.
Однако, есть элементарная человеческая логика, которая подсказывает, что если выборы проводить нельзя, то Президент должен продолжать выполнять свои обязанности и пользоваться всей полнотой власти. Точно так же, как ВР. Не вижу никакой разницы.
То, что выборы во время войны проводить нельзя, имеет свою логику. В условиях оккупации значительной части территории, миллионов людей за границей и ещё миллионов ВПЛ, учитывая чисто технические сложности выборов в таких условиях, сомневаюсь, что такие выборы будут очень уж легитимными. Не говорю уж о том, насколько губительна будет политическая борьба в наших условиях, с нашими политиками.
В принципе, конечно, можно обходиться и без президента, установить чисто парламентскую республику. но для этого нужно переформатировать всю систему власти, передать кому-то (ВР) функции Президента. Для этого тоже надо менять Конституцию, что опять же прямо запрещено.
Поэтому считаю, что сегодня надо прекратить всю болтовню на эту тему, а после войны менять Конституцию. Либо просто уточнить формулировки, либо, при желании, коренным образом её менять. Хоть отказываться от должности Президента вообще, хоть что угодно ещё.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:30
vitaliiangel написав:
.........
тут я вас аккуратно спросил что по этому поводу думают ваши зятья? Не были бы вы двуликим, то написали примерно такое "они конечно люди хорошие, но тоже не спешат подменить долярчика, по каким то своим причинам" (о которых вам говорить не обязаны).
..........
Спасибо за ответ.
Вы очень убедительно доказали, что логика у вас просто отсутствует.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:39
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
Вот в этом и ошибка.
Це не помилка. Конституція не може передбачити УСІ варіанти, інакше там буде мільйони сторінок. Якщо прямої заборони немає - значить дозволено.
Ок. А який варіант розвиту подій дальше буде "не ошибкой" по-вашому?
Уже, по-моему, несколько раз писал.
Да, это ошибка Конституции. Точнее, тех, кто её писал.
Все варианты Конституция, действительно, предусмотреть не может. Но это важный момент. О ВР сказано прямо и чётко - выборы не проводятся, ВР продолжает работать до окончания войны. Сейчас не помню, искать не буду, но, по-моему, эти формулировки о ВР внесли недавно, когда война уже не казалась чем-то немыслимым.
Когда писали о Президенте, о войне не думали, больше боялись узурпации власти.
Здесь пишут о КС, полагаясь на него как на Господа Бога. Но это не так. Наш суд, конечно, самый гуманный (заодно, самый справедливый и непогрешимый) суд в мире, но я вполне могу допустить, что именно наш суд может пойти на решение, обусловленное какими-то политическими интригами. Тем более в неоднозначной ситуации, вызванной именно ошибкой авторов Конституции. Никто и никогда не сможет их юридически
обвинить в неправильном решении. К тому же никакое решение КС не сможет убедить всех
в его правильности. По той же причине, о которой я написал выше. Болтовня на эту тему будет продолжаться при любом решении.
КС - єдиний орган, який і призначений для вирішення таких суперечностей.
Ніякі Стефанчуки, чи ЦВК не можуть трактувати Конституцію на свій розсуд.
ЛАД написав:
Сегодня с этим сделать ничего нельзя.
Можна, було б бажання.
ЛАД написав:
Однако, есть элементарная человеческая логика, которая подсказывает, что если выборы проводить нельзя, то Президент должен продолжать выполнять свои обязанности и пользоваться всей полнотой власти.
Складає повноваження і передає їх голові ВР (чи тому, кого призначить ВР) - отримуємо ВО президента до виборів - також елємєнтарная чєловєчєская логіка.
ЛАД написав:
Точно так же, как ВР. Не вижу никакой разницы.
Про ВР всьо чотко прописано, про президента - на жаль ні.
ЛАД написав:
То, что выборы во время войны проводить нельзя,
имеет свою логику. В условиях оккупации значительной части территории, миллионов людей за границей и ещё миллионов ВПЛ, учитывая чисто технические сложности выборов в таких условиях, сомневаюсь, что такие выборы будут очень уж легитимными. Не говорю уж о том, насколько губительна будет политическая борьба в наших условиях, с нашими политиками.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
ЛАД написав:
В принципе, конечно, можно обходиться и без президента, установить чисто парламентскую республику. но для этого нужно переформатировать всю систему власти, передать кому-то (ВР) функции Президента. Для этого тоже надо менять Конституцию, что опять же прямо запрещено.
Для початку потрібно пригадати, що Україна повинна бути парламентсько-президентською республікою, а не президентсько-президентською, як зараз по факту.
ЛАД написав:
Поэтому считаю, что сегодня надо прекратить всю болтовню на эту тему, а после войны менять Конституцию. Либо просто уточнить формулировки, либо, при желании, коренным образом её менять. Хоть отказываться от должности Президента вообще, хоть что угодно ещё.
Ми то можем прєкратіть, але ми - ніхто, а вороги будуть цю тему розкручувати. Зе своєю бездіяльністю взяв їм і підіграв. Зараз це лише пу і лука, пізніше долучаться ірани-сирії..., ще пізніше - різні орбани, а ще пізніше...
Вони можуть навіть цього публічно не заявляти, але діяти, маючи це на увазі.
До вас не доходить, що найбільша проблема в тому, що без позитивного рішення КС усі рішення Зе, усі його підписи після спливання конституційного терміну можуть бути поставлені під сумнів.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 31 тра, 2024 00:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:41
Дюрі-бачі написав:
Задовбали ці переговори. Про РПВ потрібно не з хуйлом домовлятись, а з США. Поки не буде даху, готового за нас вписатись у війну, всі домовленості не будуть варті паперу, як і Будапештський меморандум.
И что делать, если не будет даху?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:51
katso написав:
...........
Если там на производстве не полные идиоты то у них своих камер натыкано и тетю упакуют еще до того как она спрячет телефон, чего нельзя сказать про скрытую камеру хоть в авто хоть в пуговице. А ведь пойманного шпиона можно не только посадить но и через него наоборот сливать дезу - думаете гэбня этого не понимает? У каждого ребенка в садике на руке смартчасы с видеосвязью а шпионов отправляют щелкать фотоаппаратом по старинке?
Если Вы о том случае, который я описывал, то женщина была метрах в 200 от здания. На таком расстоянии "натыканные на предприятии камеры" (если они даже там есть) чем-то помогут? Или Вы думаете, что "фотографы" подходят поближе к зданию и снимают, когда рядом толпа народа?
Насчёт "у каждого ребенка в садике на руке смартчасы с видеосвязью" Вы несколько преувеличиваете. Но даже ели бы было так, какая связь с работой "фотографов"?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 00:57
Вы уверены в правдивости информации от неизвестного автора без указания источника?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 01:29
budivelnik написав:
.........
А мені повезло..
Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційників
Интересно живёт армия во Львове, если человек, не имеющий к армии никакого отношения, Може такое "бачити на власні очі".
Ага...от тільки щось в останні дні про бусифікацію си чуємо від трьох консерв..лад,летусрок і ти....То може бусифікація у вас в темниках, за що платять - те й розганяєте?
Недоконсервированый прапорщик, может приведёте пример/цитату, где я писал о "бусификации"? Или только врать умеете? И ссылаться на потолочные цифры.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 01:54
Schmit
Очень много слов, но практически нет аргументов.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.
Интересно, в каком городе вы живёте? Где-нибудь на юге или востоке вы бы о 10-20 годах не писали бы.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 02:04
Успіх написав: Hotab написав:
УА, пора на облік. Досить тут дурачком сидіти
. Податків нема з тебе, в армії пужаєшся Ти для чого квітка така?
А наш Хотаб де зараз "дурачком сидить"?))
На судансько-негрітянському "салямі" у майже фут довжиною!
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 02:21
UA написав: hxbbgaf написав:
Говорят, 5 млн. резервистов. Где они все? Так это при том, что их в 45-50, а раньше и в 40 лет, вообще, снимают с запаса и исключают с учета? Какого х..я? ради этого государство тратило всю жизнь деньги на их подготовку, что они теперь тикали закордон, а в военкоматы обязывать идти первым делом ограниченно пригодных очкариков с нестабильной психикой и т.д.? Где сокращение ментов и чинуш и отправка их на фронт, если у нас мобилизация?
Среди военпенсов, пенсов МВД очень высокий процент идейных ватников.
А ограниченно пригодные очкарики с нестабильной психикой практически все патриоты.
Ну вата наверно там всё таки вашего возраста и до моего
С куя 42х летние "ветераны тыла"(25 лет фронтового стажа в кабинете и на паркете) будут любить рашку и едросню? Да и ХФёдорыча тоже с хера им добрым словом поминать, любимый всесоюзный санаторий им.тов.Кирпы-Кравченко бездарно продал и просрал.
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