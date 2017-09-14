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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8442844384448445
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 02:26

  Успіх написав:
  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати ;)

ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!

Не розкачуй качелі з добре вгодованою кіцєю, бо окуляри від кутюр'є можуть розбитися об асфальт, тай й кіця свої нижні 135см відіб'є по нєпрєдсказуємой траєкторії :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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  #<1 ... 8442844384448445
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