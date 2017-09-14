Успіх написав:Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воюватиfler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!
Не розкачуй качелі з добре вгодованою кіцєю, бо окуляри від кутюр'є можуть розбитися об асфальт, тай й кіця свої нижні 135см відіб'є по нєпрєдсказуємой траєкторії