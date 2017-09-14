fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати
ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!
Не розкачуй качелі з добре вгодованою кіцєю, бо окуляри від кутюр'є можуть розбитися об асфальт, тай й кіця свої нижні 135см відіб'є по нєпрєдсказуємой траєкторії
Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика ㅤ Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна.... ніби 2, 3 роки життя це нічого.
Навіть для “порєшаних” -- незрозуміло яка цінність від режиму війни. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки. Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡
Але майже для всіх -- рпв було би добре. Ракети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття. Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...
Але деелоїзація в Україні піде краще. Від рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...
Санкції скасовувати нема потреби. Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.
А буде, мабуть, навпаки. В московії влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...” Ракети на склади штампуватимуть. Дрони. Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”. Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”
То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити. Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік? Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы. А зе нет Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы. А зе нет Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
А ти шо. Подавай в суд. «У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України «Про правовий режим воєнного стану» говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», - сказав Руслан Стефанчук.
Ворог активізував пропагандистську кампанію навколо питання виборів в Україні та нібито «втрати легітимності» українською владою.
На це звертає увагу Центр протидії дезінформації.
Насправді сумнівів у легітимності Глави Української держави немає, адже в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки.
Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.
«Чесні демократичні вибори в Україні відбудуться одразу після завершення повномасштабної війни та скасування воєнного стану, — підкреслюють у Центрі протидії дезінформації. — Не піддавайтеся маніпуляціям ворога».
Що робити зараз з вос 850300? Точно в штурмовики чи одразу до умовно-достроково звільнених за бажанням вступити до лав зсу
Треба у шарікова нашого , ой Успіха, питати. У нас він тут визначає куди офіцерів. Як лопату бере в руки, так і каже «от сюди б когось з освітою більше ніж 8 класів, щоб не думали, що розумніші мене» Ви скільки там нацмудили з бюджетної сіськи? Можна в роко-ковтках. Мухі треба, він записує. .
Я доречі нарешті дізнався хто такий Анатолій Шевченко. Він наче десь на узбецьку компанію в Африці літає. Знайшлись спільні знайомі.
у Хотаба спросите - он подробнее объяснит.
А хто питає? А, бігунец до Шольца на 500 еврову подачку . Як там у вас справи? Продовольчі пакети опустивши очі отримуєте? Що ви німцям кажете? Що вас теж не взяли в школу психологом? Чи чому ви втікали?
Так ви ( він Анатолій Шевченко ) й досі літає ? Кваліфікованих кадрів на літальні апарати дуже мало - знайти усіх легше ніж інших розповсюджених спеціальностей. Проте Ви підтвердили що вказана мною Особа_1 існує, дійсно літає в Африці, хоча визнаєте що Особа_1 та Ви різні люди. Інших критеріїв у мене не було,за якими можна було ідентифікувати, тому дякую за втрачений час на пошук.