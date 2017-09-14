Banderlog написав:

Бетон написав: Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

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Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодикаВидео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы

проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....

При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав,ніби 2, 3 роки життя це нічого.