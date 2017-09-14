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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8442844384448445
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 02:26

  Успіх написав:
  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати ;)

ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!

Не розкачуй качелі з добре вгодованою кіцєю, бо окуляри від кутюр'є можуть розбитися об асфальт, тай й кіця свої нижні 135см відіб'є по нєпрєдсказуємой траєкторії :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 04:48

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика

Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы

При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна....
ніби 2, 3 роки життя це нічого.


Навіть для “порєшаних” -- незрозуміло яка цінність від режиму війни. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки.
Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡

Але майже для всіх -- рпв було би добре.
Ракети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття.
Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...

Але деелоїзація в Україні піде краще.
Від рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...

Санкції скасовувати нема потреби.
Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.

А буде, мабуть, навпаки.
В московії влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...”
Ракети на склади штампуватимуть. Дрони.
Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”.
Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”

То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити.
Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік?
Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 05:12

  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.

Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 05:39

  Бетон написав:
  fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.

Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин

А ти шо. Подавай в суд. :lol:
«У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України «Про правовий режим воєнного стану» говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», - сказав Руслан Стефанчук.

Ворог активізував пропагандистську кампанію навколо питання виборів в Україні та нібито «втрати легітимності» українською владою.

На це звертає увагу Центр протидії дезінформації.

Насправді сумнівів у легітимності Глави Української держави немає, адже в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки.

Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.

«Чесні демократичні вибори в Україні відбудуться одразу після завершення повномасштабної війни та скасування воєнного стану, — підкреслюють у Центрі протидії дезінформації. — Не піддавайтеся маніпуляціям ворога».
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 06:05

  барабашов написав:На судансько-негрітянському "салямі" у майже фут довжиною!

В барабашове внутри есть мерная шкала , по которой он каждую палку перед продажей измеряет.

  барабашов написав:Я как раз на рынке работаю(легендарная Озёрка в Днепре), вторая группа,.


Зображення


  барабашов написав:постоянно перекус на базаре шавермой .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 06:35

  Hotab написав:sens


Що робити зараз з вос 850300? Точно в штурмовики чи одразу до умовно-достроково звільнених за бажанням вступити до лав зсу


Треба у шарікова нашого , ой Успіха, питати.
У нас він тут визначає куди офіцерів. Як лопату бере в руки, так і каже «от сюди б когось з освітою більше ніж 8 класів, щоб не думали, що розумніші мене» :mrgreen:
Ви скільки там нацмудили з бюджетної сіськи? Можна в роко-ковтках. Мухі треба, він записує. . :mrgreen:



Я доречі нарешті дізнався хто такий Анатолій Шевченко. Він наче десь на узбецьку компанію в Африці літає. Знайшлись спільні знайомі.

у Хотаба спросите - он подробнее объяснит.


А хто питає? А, бігунец до Шольца на 500 еврову подачку .
Як там у вас справи? Продовольчі пакети опустивши очі отримуєте? :lol:
Що ви німцям кажете? Що вас теж не взяли в школу психологом? Чи чому ви втікали?


Так ви ( він Анатолій Шевченко ) й досі літає ? Кваліфікованих кадрів на літальні апарати дуже мало - знайти усіх легше ніж інших розповсюджених спеціальностей. Проте Ви підтвердили що вказана мною Особа_1 існує, дійсно літає в Африці, хоча визнаєте що Особа_1 та Ви різні люди. Інших критеріїв у мене не було,за якими можна було ідентифікувати, тому дякую за втрачений час на пошук.
sens
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