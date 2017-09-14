fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Ну ти ж своїм заброньованим чоловіком всім показала, як ухилятися... як не воювати
ПОЧНИ З СЕБЕ!!! З СВОГО ЧОЛОВІКА!!!
Не розкачуй качелі з добре вгодованою кіцєю, бо окуляри від кутюр'є можуть розбитися об асфальт, тай й кіця свої нижні 135см відіб'є по нєпрєдсказуємой траєкторії
Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика ㅤ Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна.... ніби 2, 3 роки життя це нічого.
Навіть для “порєшаних” -- незрозуміло яка цінність від режиму війни. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки. Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡
Але майже для всіх -- рпв було би добре. Ракети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття. Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...
Але деелоїзація в Україні піде краще. Від рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...
Санкції скасовувати нема потреби. Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.
А буде, мабуть, навпаки. В московії влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...” Ракети на склади штампуватимуть. Дрони. Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”. Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”
То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити. Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік? Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы. А зе нет Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
fler написав:Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися, як здатися, рпв). У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать. У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы. А зе нет Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
А ти шо. Подавай в суд. «У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України «Про правовий режим воєнного стану» говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», - сказав Руслан Стефанчук.
Ворог активізував пропагандистську кампанію навколо питання виборів в Україні та нібито «втрати легітимності» українською владою.
На це звертає увагу Центр протидії дезінформації.
Насправді сумнівів у легітимності Глави Української держави немає, адже в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки.
Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.
«Чесні демократичні вибори в Україні відбудуться одразу після завершення повномасштабної війни та скасування воєнного стану, — підкреслюють у Центрі протидії дезінформації. — Не піддавайтеся маніпуляціям ворога».
Що робити зараз з вос 850300? Точно в штурмовики чи одразу до умовно-достроково звільнених за бажанням вступити до лав зсу
Треба у шарікова нашого , ой Успіха, питати. У нас він тут визначає куди офіцерів. Як лопату бере в руки, так і каже «от сюди б когось з освітою більше ніж 8 класів, щоб не думали, що розумніші мене» Ви скільки там нацмудили з бюджетної сіськи? Можна в роко-ковтках. Мухі треба, він записує. .
Я доречі нарешті дізнався хто такий Анатолій Шевченко. Він наче десь на узбецьку компанію в Африці літає. Знайшлись спільні знайомі.
у Хотаба спросите - он подробнее объяснит.
А хто питає? А, бігунец до Шольца на 500 еврову подачку . Як там у вас справи? Продовольчі пакети опустивши очі отримуєте? Що ви німцям кажете? Що вас теж не взяли в школу психологом? Чи чому ви втікали?
Так ви ( він Анатолій Шевченко ) й досі літає ? Кваліфікованих кадрів на літальні апарати дуже мало - знайти усіх легше ніж інших розповсюджених спеціальностей. Проте Ви підтвердили що вказана мною Особа_1 існує, дійсно літає в Африці, хоча визнаєте що Особа_1 та Ви різні люди. Інших критеріїв у мене не було,за якими можна було ідентифікувати, тому дякую за втрачений час на пошук.
Вы уверены в правдивости информации от неизвестного автора без указания источника?
На яке Джерело моя і ВАША впевненість має бути задоволена ? Мені третій рік не дає спокою підміна термінів ,проте Суди приймають рішення на свій розсуд, в травні цього року прийняли Закон для ВСІХ українців ,який на меті має фактичний перепис населення з актуалізацією даних - тільки чомусь вибірково , Конституції там немає. Ось чому я вважаю що новини,а не докази дій,щодо мобілізації ресурсів в ТОТ дійсно має таке явище. За два останні роки я не впізнаю рідне місто Одеса - це вже не жваве і енергійне , особливо влітку, морське місто ,а пусті вулиці, заповнено солдатами вокзал, постійні блокпости по місту і дуже відчутливі тривоги після яких маємо суттєві наслідки.
Bobua написав:То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити. Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік? Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
А покищо Успіхи, які відхерячили 27міс, напевно мало втомились і "поізносились", їдуть і далі в ліси копати, копати, і ще раз копати! 🤦🏻🤦♂️🤦
budivelnik написав:Всього __ 10 178 685 А от щоб з 10,178 млн отримати 2....Треба звичайно постаратись. 0,94 млн - ЗСУ ( ще 60 000 жінки) 0,3 млн -МВД 0,7млн - виїхало за кордон мужчин призивного віку 2 млн - це ті хто залишився в ОРДЛО і на окупованих територіях 1 млн - інваліди Залишилось 10,178 - 0,94- 0,3- 0,7- 2- 1=5,238...
То що там про ОБС....звідки взялось в 2,5 рази менше? хто там математику в школі пропускав?
0,7 выехавших следует множить минимум на два. - Двойное гражданство - Исход через "Тису" значителен в 22 году за 3-5 куе нелегально автобусами вывозили
Минус Воен. пенсы, пенсы МВД, СБУ Трое детей Сколько забронированных? Сколько получили отсрочку? Реально ТЦК может вести охоту на 2-2,5 млн. ограничено пригодных очкариков. Не больше.
0,7 це під час війни, а ще до війни було десь 3,5 млн по факту за кордоном. З них половина чоловіки, які здебільшого там же і лишились. Так що зразу ще мінус щонайменше 1,7 млн. Та і по рокам вже маємо майже половину кал. року, значить +25 це і 99 р.н., а там вже було 190 тис тільки народжених хлопців. Ну моб. резерв ближче до 60 при очікуваній тривалості життя 57,3 для чоловіків таке собі поповнення. А забрати ще з тих 2 млн, які більш менш кондиційні, то теж вельми болісно для цивільного життя. З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.
Бетон написав:Навпроти Караваєвих дач просто зараз люди у військовій формі разом з поліцією «пакують» молодика ㅤ Видео есть. Ну хоть сигналят кто мимо едет и то молодцы
При всій повазі ,коли йшла бусифікація по гірських селах на західній ,теж були відео. І Ви чомусь не возмущались. І це при тому , що в глибинці з зніманням відео не так склалось як в столицях. Звідти народ вимели. А великі міста були недоторканні. Добровольці теж ішли і мали мисль що це на пару місяців а не пожизнєнно. У Вас була мисль про несправедливість буття? І зараз ті хто порішав, проти рпв. бо нічого воно доброго не принесе , бо через 2, 3 роки буде нова війна.... ніби 2, 3 роки життя це нічого.
Навіть для “порєшаних” -- незрозуміло яка цінність від режиму війни. Замість рпв. Хай і на 2-3 роки. Крім хіба що типків, які сидять на воєн.потоках... 😡
Але майже для всіх -- рпв було би добре. Ракети не летять, тривоги не заколупують, на фронт можна завести будтехніку, матеріали і робити справді глибокі та надійні укриття. Москвини теж закопаються -- то й чорт з ними...
Але деелоїзація в Україні піде краще. Від рпв-війська вже не так завзято тікатимуть...
Санкції скасовувати нема потреби. Бо санкції -- це просто прояв небажання співпрацювати з упирями. От до війни ще “не знали”, що там упирі, “не знали” про ГолодоМор 32-33рр і про все інше. Але тепер нарешті дізнались. Яка може бути співпраця? Ніяка. Аж поки замість упирів там раптом нізвідки з`являться ясночолі ельфи, покаються у всіх гріхах “папєрєдніков”, посиплють себе попелом, і будуть практикувати самокатування.
А буде, мабуть, навпаки. В московії влаштують “танци й пляскі”, п`яними мордами гудітимуть “юхо-васток наш, маларосія наша, счастьє то какоє...” Ракети на склади штампуватимуть. Дрони. Але для них рпв -- це єдиний спосіб зупинити війну. Бо “тіпа вєсь мір папрасіл”. Просто так зупинити не можуть -- “бо пацани нє паймут...”
То й ми штампуймо ракети й дрони в рпв... І просімось в нати ще збереженими територіями. Може візьмуть... Їм теж вигідно якнайдалі на схід своє ппо перемістити. Все одно воювати нема кому навіть у “бідній Україні”, як показала більша остання частина 27місяців. То навіщо все оце надування щік? Копати, копати і ще раз копати -- може хоч тоді елої перестануть плакатись. А це можливо лише в рпв...
І як знайти, прийти до якогось рішення, коли що на цивілці, що серед військових одна третина за "тіко Перемога, ми за ціною не постоїм", друга - рпв у будь-якій формі, третя - пофіг в самих різних його видах. 10% похибка.
От як? Маємо тіко обмін думками між цими групами)) На боці першої групи -- закони. Другої -- здоровий глузд. Третьої -- *поддєржка і єнтузіазм мілліонів", природа людини.
Як звести до одного знаменнику? Окрім примусу, звісно. Хто на зустріч кому піде? Чи можна сьогодення вважати наявним компромісом між групами? Якщо да, то скільки можна ще тримати такий баланс? Отже добровольці втомилися та витрачаються.