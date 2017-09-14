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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:28
ЛАД написав: budivelnik написав:
.........
А мені повезло..
Я можу собі позволити порахувати кількість транспортних бортів які заходять на посадку...чи наприклад сьогодні на власні очі побачити приблизно 100 000 000 доларів, які завтра зранку посипляться на голови педераційників
Интересно живёт армия во Львове, если человек, не имеющий к армии никакого отношения, Може такое "бачити на власні очі".
Почекай пару днів, я тобі персонально розшифрую.
А зараз такій просовковій консерві як ти інформацію надавати -це те саме що відразу в педераційний генштаб повідомляти.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:37
Ukrainian написав: Бетон написав: fler написав:
Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися,
як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
А ти шо. Подавай в суд.
«У нас нема жодних сумнівів у тому, що Президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України «Про правовий режим воєнного стану» говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть», - сказав Руслан Стефанчук.
Ворог активізував пропагандистську кампанію навколо питання виборів в Україні та нібито «втрати легітимності» українською владою.
На це звертає увагу Центр протидії дезінформації.
Насправді сумнівів у легітимності Глави Української держави немає, адже в умовах повномасштабного вторгнення та воєнного стану виборчий процес неможливий за законом та з причин безпеки.
Стаття 108 Конституції чітко говорить, що «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України». Жодних питань до легітимності української влади немає і в міжнародних партнерів України.
«Чесні демократичні вибори в Україні відбудуться одразу після завершення повномасштабної війни та скасування воєнного стану, — підкреслюють у Центрі протидії дезінформації. — Не піддавайтеся маніпуляціям ворога».
Стаття 103. Строк 5 років.
Досить іпсо сюди тягнути
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:39
Бетон написав: fler написав:
Якщо подивитись "в цілому" на обговорення кацапів та українців у соцмережах, то можна зробити невтішний висновок: вони обговорюють "як воювати" (яка зброя краще, яка стратегія чи тактика), а ми "як не воювати" (як ухилятися,
як здатися, рпв).
У них пу нелегітимне, бо сфальсифікувало вибори, але всі мовчать.
У нас Зе легітимний, але скільки лайна ллється.
Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
Не морочте голову. Он с 95го квартала, у них бронь! )))
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