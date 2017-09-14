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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 844384448445844684478448>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:53

Зеленський усуває чиновників, наближених до Вашингтона, - The Washington Post

Внутрішня боротьба та стратегічні розбіжності сповільнюють шлях України до повернення переваги на полі бою.
https://www.unian.ua/war/poki-ukrajina- ... 51759.html
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 08:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Страны НАТО обсуждают, можно ли Украине их оружием наносить удары по объектам внутри России."
Сцуко. На третій рік війни, коли вже люди вимотались, нам дозволять трошки повоювати.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:01

  Mimohod написав:"Страны НАТО обсуждают, можно ли Украине их оружием наносить удары по объектам внутри России."
Сцуко. На третій рік війни, коли вже люди вимотались, нам дозволять трошки повоювати.

Всі поширення дозволів та допомоги йдуть у відповідь. Збільшення тиску ворога.
Для підтримки балансу.

При цьому:
*Підтримка України в боротьбі з російським загарбником – це не лише питання географічної відповідності та вірності історичному проекту Євросоюзу. Це питання, життєво важливе для самих європейців. Розуміючи, що на карту поставлено майбутнє Європи, вони повинні сьогодні усвідомити очевидне: саме Європа тепер під загрозою", - пишуть автори.*
https://www.unian.ua/war/maybutnye-yevr ... 51834.html

Це якесь ієзуітсво.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:11

Китай не буде присутній на мирній конференції у Швейцарії в червні, — Reuters
За словами джерел видання, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов.


Ця конференція все більше стає схожою на якусь PR-акцію з нульовим вихлопом
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:15

  Бетон написав:Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин

Zе гарант конституции.
Невыполнение гарантийных обязательства это что то новое?
Конституционный суд нужно разогнать.
Конституционный суд есть а конституции нет. Типа на паузе.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))

Проблема єдина: влада дуже пропіарила те, що мобілізація == дорога в один кінець, а після повернення захисник наВЦ нікому не потрібний і ще має через суд доводити свої права. Тому ніхто й не хоче мобілізуватись.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 31 тра, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:20

Безугла on fire чи поширює ІПСО?

Провести аудит бюрократичного пекла в Міноборони та ЗСУ, скасувати застарілі накази, зменшити документообіг. Нарешті вирішити питання ОБІГУ МАЙНА. Взагалі, чули щось на кшталт "ми скасували 100 наказів"? Отож.
Ввести оборонне планування. Так, ми досі не плануємо наші ресурси. Не підраховуємо, в скільки обійдеться нова бригада. Підписуємо створення і ліквідацію підрозділів за методом "я начальник, я так думаю" та інше. Окрема тема, ще збираюся написати про це згодом.
І не підписувати всі організаційні директиви Головнокомандувача без будь-якої експертизи. Зараз що той каже, то міністр і підписує. Так вже ліквідували кіберпідрозділи, об'єднану вогневу підтримку запхали в піхоту і ще багато іншого.
Наполягти на створенні військової юстиції — повне мовчання щодо цього.
Розібратися нарешті з ТЦК та СП, вивести їх з сухопутних військ, де їх ховав кожний Головнокомандувач ЗСУ (Муженко, Хомчак, Залужний, Сирський) і разом з кадровим центром упорядкувати та поєднати контекстно з рекрутингом. Розібратися та змінити мобілізацію, щоб брали за навичками на конкретні посади і ще багато іншого.
Освіту і підготовку взагалі ніхто не чіпав, на самоті. З генералами, які туди повростали. З шикуваннями. З інструкторами без бойового досвіду. З непідготовленими на фронт. Це окремий біль. А наука...
Були гучні заяви про впровадження цілого управління Міноборони щодо захисту прав військовослужбовців. І що? Того курсанта, який викрив чергові знущання і схеми в академії сухопутних військ імені генерала Ткачука, зняли з навчання і відправили в штурмову бригаду. Ткачук на місці. ТЦК та СП б'ють людей на вулицях. Все ще керівник фронтом генерал Содоль призначає своїх кумів на ключові посади. І що? Це захист прав військовослужбовців? ДЕ захист прав військовослужбовців? ДЕ "дамоклів меч" Міноборони над зловживаннями в ЗСУ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:29

Letusrock
Безумна вона і в Африці безумна....
1 Все що написано+ провести вибори Президента=треба.
2 Для того щоб це проводити - треба зупинити війну
3 Якщо безумна знає як можна зупинити війну - вона права
якщо не знає - нехай йде на шашлики в травні....
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:30

  UA написав:
  Бетон написав:Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин

Zе гарант конституции.
Невыполнение гарантийных обязательства это что то новое?
Конституционный суд нужно разогнать.
Конституционный суд есть а конституции нет. Типа на паузе.

Он хоть одну книгу в жизни прочитал?
Он Конституцию в глаза не видел, гарант блин.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:36

  Ой+ написав:З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.


будьте певні - вони всі мають документи щоб не йти на фронт. це війна тих хто не зміг відкупися.
mephala
 
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