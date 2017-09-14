Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:20

Провести аудит бюрократичного пекла в Міноборони та ЗСУ, скасувати застарілі накази, зменшити документообіг. Нарешті вирішити питання ОБІГУ МАЙНА. Взагалі, чули щось на кшталт "ми скасували 100 наказів"? Отож.

Ввести оборонне планування. Так, ми досі не плануємо наші ресурси. Не підраховуємо, в скільки обійдеться нова бригада. Підписуємо створення і ліквідацію підрозділів за методом "я начальник, я так думаю" та інше. Окрема тема, ще збираюся написати про це згодом.

І не підписувати всі організаційні директиви Головнокомандувача без будь-якої експертизи. Зараз що той каже, то міністр і підписує. Так вже ліквідували кіберпідрозділи, об'єднану вогневу підтримку запхали в піхоту і ще багато іншого.

Наполягти на створенні військової юстиції — повне мовчання щодо цього.

Розібратися нарешті з ТЦК та СП, вивести їх з сухопутних військ, де їх ховав кожний Головнокомандувач ЗСУ (Муженко, Хомчак, Залужний, Сирський) і разом з кадровим центром упорядкувати та поєднати контекстно з рекрутингом. Розібратися та змінити мобілізацію, щоб брали за навичками на конкретні посади і ще багато іншого.

Освіту і підготовку взагалі ніхто не чіпав, на самоті. З генералами, які туди повростали. З шикуваннями. З інструкторами без бойового досвіду. З непідготовленими на фронт. Це окремий біль. А наука...

Були гучні заяви про впровадження цілого управління Міноборони щодо захисту прав військовослужбовців. І що? Того курсанта, який викрив чергові знущання і схеми в академії сухопутних військ імені генерала Ткачука, зняли з навчання і відправили в штурмову бригаду. Ткачук на місці. ТЦК та СП б'ють людей на вулицях. Все ще керівник фронтом генерал Содоль призначає своїх кумів на ключові посади. І що? Це захист прав військовослужбовців? ДЕ захист прав військовослужбовців? ДЕ "дамоклів меч" Міноборони над зловживаннями в ЗСУ?