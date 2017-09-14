|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:37
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Хло провел выборы.
А зе нет
Согласно Конституции, зе - вже військово зобовʼязаний громадянин
Zе гарант конституции.
Невыполнение гарантийных обязательства это что то новое?
Конституционный суд нужно разогнать.
Конституционный суд есть а конституции нет. Типа на паузе.
Он хоть одну книгу в жизни прочитал?
Он Конституцию в глаза не видел, гарант блин.
Народ заслуживает
Вы же опытный в ремонтах на продажу.
Кому интересно из чего выполнен водопровод ТЕСЕ там или паяный полипропилен?
Главное чтобы при входе в квартиру вау эффект был.
Подробности народу не интересны
Востаннє редагувалось UA
в П'ят 31 тра, 2024 09:38, всього редагувалось 2 разів.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8358
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1847 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:37
Ну что ваш сирський сдулся?
Залужного возвращайте
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:40
Letusrock написав:
згідно будівельників проблем з мобілізацією нема ніяких))
1 Згідно з Будівельником - наявність війни це вже велика проблема
2 Як тільки влада відМи вЯлІкІє - що скажемо-те плебс і зробить....
перейшла доБригади набирайте собі самі...
Так відразу градус ненависті до мобілізації-стух
3 При цьому, влада як кожен шуллєр тримає в себе в рукаві різних безумних, які продовжують накидувати лайна на вентилятор...
Так це не подобається...але це вже більш менш терпимо
4 Те що ТЦК обробляють максимум 25% звернень , тобто кожного дня отримують на чотири дні роботи, мусить привести чиновника до створення Інструкції ДСК(для службового користування) згідно якої і буде відбуватись сортування кого з чотирьох отриманих ставити в початок черги на ВЛК а кого в кінець.
Так як розумні(вони ж багаті) не є цільовою аудиторією виборчого ядра сьогоднішніх керівників- то створити економічне бронювання у відкриту-вони не можуть( втратять електорат)
З другого боку ігнорувати економічні проблеми вони також не можуть-падіння економіки=втрата влади
То й буде створене ДСК в якому пропишуть приблизно наступне...При обробці бази данних Резерв+ , в першу чергу на ВЛК потрібно відправляти безробітних , в другу чергу тих хто згідно данних податкової платить найменше податків, усіх чий розмір податків вищий ніж 12000/місяць( в три рази вищий від середнього по Державі) відправляти в самий кінець черги на ВЛК...
От і вийде
З одного боку економічного бронювання офіційно не має
З другого боку , ті хто більше платить потрапить на ВЛК не швидше ніж через 6-9 місяців, а за цей час необхідних 200 000 вже буде призвано до лав ЗСУ.
І вовки ситі-і вівці цілі...
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27665
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:45
Mimohod написав:
"Страны НАТО обсуждают, можно ли Украине их оружием наносить удары по объектам внутри России."
Сцуко. На третій рік війни, коли вже люди вимотались, нам дозволять трошки повоювати.
ИМХО для запада главное вымотать рашу что бы она никуда больше не лезла лет 30.
а для этого жабу нужно варить подольше что бы она побольше потратила своих сил и ресурсов.
видят что ми тоже уже сдыхаем - вот и приходится давать больше.
или вы думаете они о нас заботятся?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9255
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 1025 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:47
Не можемо наповнити особовим складом звичайні бригади (які становлять більшість), то направимо усіх в найкращі, елітні (47, 3, 92..).
Куштуйте пірожниє))
А перетворити звичайні в елітні (для чого потрібен цілий комплекс заходів, починаючи з згаданих Безуглою) - під час війни не на часі.
Так де рішення-то?
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 31 тра, 2024 09:50, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28736
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:48
mephala написав: Ой+ написав:
З іншого боку на вихідні мав виїзд через курортні карпатські місця Яремче і т.д., то все забито дорогими машинами з всієї України, забезпеченими людьми і на вигляд цілком кондиційними чоловіками.
будьте певні - вони всі мають документи щоб не йти на фронт. це війна тих хто не зміг відкупися
.
Я одним емоційним забарвленням-можна все спаскудити....
А якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік і ЗАСЛУЖИЛИ своєю службою як дорогу машину так і можливість відпочинку в Буковелі?
А ще 20% -це ті хто своєю ПРАЦЕЮ в ТИЛУ - Заслужив на відпочинок в Буковелі..
І так-є ще 10% мажорів....
Але на підставі того що є 10% мажорів - обсирати 90% тих хто ЗАСЛУЖИВ...- може краще перше подумати ніж писати
ПС
Я не настоюю на тому що 90% заслужили і тільки 10% мажорів
може навіть 70% на 30%...
але огульно обсирати всіх-може не варто?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27665
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:54
mephala написав: Mimohod написав:
"Страны НАТО обсуждают, можно ли Украине их оружием наносить удары по объектам внутри России."
Сцуко. На третій рік війни, коли вже люди вимотались, нам дозволять трошки повоювати.
ИМХО для запада главное вымотать рашу что бы она никуда больше не лезла лет 30.
а для этого жабу нужно варить подольше что бы она побольше потратила своих сил и ресурсов.
видят что ми тоже уже сдыхаем - вот и приходится давать больше.
или вы думаете они о нас заботятся?
т.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7894
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:54
detroytred написав:
Не можемо наповнити особовим складом звичайні бригади (які становлять більшість), то направимо усіх в найкращі, елітні (47, 3, 92..).
Куштуйте пірожниє))
А перетворити звичайні в елітні (для чого потрібен цілий комплекс заходів, починаючи з згаданих Безуглою) - під час війни не на часі.
Так де рішення-то?
Все еволюційно
Найкращі наповнять через рекрутинг
Найгірші через ТЦК...
В чому проблема?
Не хочеш ковбасу бо не вмієш напрягтись щоб на нього заробити - їж мівіну , якщо це все на що ти здатен.
Чи будемо перерозподіляти в совкових манерах ковбасу на користь мівінщиків?
І тоді ні бажання заробити в тих хто може, ні ковбаси для мівінщиків?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27665
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:56
_hunter написав:
.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?
Навіщо РПВ через пару-тройку з державою яка буде розвалюватись через рік?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27665
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 2948 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:57
budivelnik написав: detroytred написав:
Не можемо наповнити особовим складом звичайні бригади (які становлять більшість), то направимо усіх в найкращі, елітні (47, 3, 92..).
Куштуйте пірожниє))
А перетворити звичайні в елітні (для чого потрібен цілий комплекс заходів, починаючи з згаданих Безуглою) - під час війни не на часі.
Так де рішення-то?
Все еволюційно
Найкращі наповнять через рекрутинг
Найгірші через ТЦК...
В чому проблема?
Не хочеш ковбасу бо не вмієш напрягтись щоб на нього заробити - їж мівіну , якщо це все на що ти здатен.
Чи будемо перерозподіляти в совкових манерах ковбасу на користь мівінщиків?
І тоді ні бажання заробити в тих хто може, ні ковбаси для мівінщиків?
Проблема та ж сама -- наповнити через ТЦК вже не получається.
Мівінщики дають спротив.
Не бажають...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28736
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|42108
|
|
|1493
|202508
|
|
|6076
|658798
|
|