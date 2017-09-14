RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8445844684478448>
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:т.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?

І наші партнери і москалі готові воювати як мінімум до кінця 2025. Але москалі, нажаль, виявились розумними і приймають заходи по економії вже зараз, щоб забрати останній наш шанс на перемогу. Вони розтягують бюджет, щоб гроші не закінчилися різко в 2026, а поступово закінчувались до 2030...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 29.07.22
Подякував: 560 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:03

Проблема та ж сама -- як обивателя (який є наймасовішої частиною суспільства і тільки за рахунок якої досягається результат) затягти до війська?
І щоб він там ще й добре служив.
detroytred
 
Повідомлень: 28736
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік

це ілюзія.
більшість знайомих не отримує доплату 100тис за всі 30 днів, а тільки за 20-25. Плюс витрачає від 30% (на ремонт техінки, закупівлю всяких дрібниць типу пил, генераторів, не кажучи про приціли, тепловізори і т.д.). Ще додому відправляти як мінімум хоч по 30-40тис в місяць. Особливо на тачки/буковелі не наскирдуєш
Декілька подружок працюють в різних модних курортах (типу Деренівська Купіль) то я наслухався який там переважно контингент, реальні військові там мяко кажучи в меншості
Letusrock
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:09

  budivelnik написав:
  _hunter написав:.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?
Навіщо РПВ через пару-тройку з державою яка буде розвалюватись через рік?

через рік? )) і чим це краще від "ракети на 2-3 тижні" ?
Letusrock
 
Повідомлень: 1448
З нами з: 03.05.22
Подякував: 13 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:12

  ЛАД написав:Schmit
Очень много слов, но практически нет аргументов.

А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.

Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.


У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант.
І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
Schmit
 
Повідомлень: 4387
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:21

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Очень много слов, но практически нет аргументов.

А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.

Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.


У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант.
І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
І хто захоче зараз піти в президенти? Що він запропонує народу, щоб його обрали, яке "покращення"?Захід зброї більше не дасть для перемоги, капітуляцію поки народ не готов прийняти. "Чесну мобілізацію" і далі війна як зараз тільки з новим президентом?
d44
 
Повідомлень: 346
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:26

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Очень много слов, но практически нет аргументов.

А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.

Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.


У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант.
І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?

ну так нельзя же выборы выборы во время ВП... - зеля и рад бы может быть, но закон запрещает.
_hunter
 
Повідомлень: 7894
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:26

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік

це ілюзія.
більшість знайомих не отримує доплату 100тис за всі 30 днів, а тільки за 20-25. Плюс витрачає від 30% (на ремонт техінки, закупівлю всяких дрібниць типу пил, генераторів, не кажучи про приціли, тепловізори і т.д.). Ще додому відправляти як мінімум хоч по 30-40тис в місяць. Особливо на тачки/буковелі не наскирдуєш
Декілька подружок працюють в різних модних курортах (типу Деренівська Купіль) то я наслухався який там переважно контингент, реальні військові там мяко кажучи в меншості


це ото він написав маячню про 70% у відповідь на мій допис? як добре що я не бачу все те що він пише. боже яке ж воно далеке від реалій.

За час війни у сім’ї маловідомого “слуги” Галушка з’явилося майно на десятки мільйонів
https://inforesist.org/ua/za-chas-vijni-u-simi-malovidomogo-slugi-galushka-zyavilosya-majno-na-desyatki-miljoniv/
mephala
 
Повідомлень: 9255
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:І так-є ще 10% мажорів....

Саме так, а в Україні 90% мільйонерів заробили свої статки чесною працею...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3180
З нами з: 29.07.22
Подякував: 560 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 10:31

  d44 написав:І хто захоче зараз піти в президенти? Що він запропонує народу, щоб його обрали, яке "покращення"?Захід зброї більше не дасть для перемоги, капітуляцію поки народ не готов прийняти. "Чесну мобілізацію" і далі війна як зараз тільки з новим президентом?

Та зачекайте, крім громадянина зеленського нема альтернатив? Нехай будуть вибори, кандидати знайдуться. Той же порошенко, старий політик. Можливо у залужного є амбіції. Тимошенко непогано подрихтувалася - років 20 скинула.
А якщо серйозно, то не вважаєте, що колективний запад, дивлячись на дії кабаре-95, задоволений станом речей? На рівні чуток, але вони не на порожньому місці, впевнений, скільки вже громадянину зеленському передавали "обов'язкових планів дій та змін", щоб отримувати подальшу допомогу? Але громадянин зеленський лише висякав свого кокаїнового носика в них. Так само нещодавні візити з вимогами очищувати своє оточення від ермаків. Володя кладе прутня на все. "Красти, срати, жрати". То, вважаєте, більш договороспроможних людей в країні нема?
whois2010
 
Повідомлень: 530
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8445844684478448>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 42108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 202508
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 658798
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5391)
31.05.2024 10:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.