_hunter написав:т.е. вы тоже думаете, что никакого РПО в ближайшие пару-тройку лет ждать не стоит?
І наші партнери і москалі готові воювати як мінімум до кінця 2025. Але москалі, нажаль, виявились розумними і приймають заходи по економії вже зараз, щоб забрати останній наш шанс на перемогу. Вони розтягують бюджет, щоб гроші не закінчилися різко в 2026, а поступово закінчувались до 2030...
budivelnik написав:якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік
це ілюзія. більшість знайомих не отримує доплату 100тис за всі 30 днів, а тільки за 20-25. Плюс витрачає від 30% (на ремонт техінки, закупівлю всяких дрібниць типу пил, генераторів, не кажучи про приціли, тепловізори і т.д.). Ще додому відправляти як мінімум хоч по 30-40тис в місяць. Особливо на тачки/буковелі не наскирдуєш Декілька подружок працюють в різних модних курортах (типу Деренівська Купіль) то я наслухався який там переважно контингент, реальні військові там мяко кажучи в меншості
ЛАД написав:Schmit Очень много слов, но практически нет аргументов.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.
У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант. І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
ЛАД написав:Schmit Очень много слов, но практически нет аргументов.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.
У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант. І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
І хто захоче зараз піти в президенти? Що він запропонує народу, щоб його обрали, яке "покращення"?Захід зброї більше не дасть для перемоги, капітуляцію поки народ не готов прийняти. "Чесну мобілізацію" і далі війна як зараз тільки з новим президентом?
ЛАД написав:Schmit Очень много слов, но практически нет аргументов.
А якщо війна на роки - на десятки років, то так і житимемо без виборів? Зе буде президентом ще скільки, 10 років, 20? Це абсурд, так війна ніколи не закінчиться.
Если война на 10-20 лет, то мы "житимемо не без виборів", а без эл-энергии, тепла, жилья, а, может, и еды.
У Сирії на скільки все затягнулось і досі тліє, усім пох на поневіряння населення без електроенергії, тепла, їжі... Так що і у нас 10+ років - цілком можливий варіант. І що, весь цей час Зе буде преЗеденствувати без виборів?
ну так нельзя же выборы выборы во время ВП... - зеля и рад бы может быть, но закон запрещает.
budivelnik написав:якщо виявиться що власники 70% дорогих машин -це наші солдати які два роки отримували по 1 млн грн/рік
це ілюзія. більшість знайомих не отримує доплату 100тис за всі 30 днів, а тільки за 20-25. Плюс витрачає від 30% (на ремонт техінки, закупівлю всяких дрібниць типу пил, генераторів, не кажучи про приціли, тепловізори і т.д.). Ще додому відправляти як мінімум хоч по 30-40тис в місяць. Особливо на тачки/буковелі не наскирдуєш Декілька подружок працюють в різних модних курортах (типу Деренівська Купіль) то я наслухався який там переважно контингент, реальні військові там мяко кажучи в меншості
це ото він написав маячню про 70% у відповідь на мій допис? як добре що я не бачу все те що він пише. боже яке ж воно далеке від реалій.
d44 написав:І хто захоче зараз піти в президенти? Що він запропонує народу, щоб його обрали, яке "покращення"?Захід зброї більше не дасть для перемоги, капітуляцію поки народ не готов прийняти. "Чесну мобілізацію" і далі війна як зараз тільки з новим президентом?
Та зачекайте, крім громадянина зеленського нема альтернатив? Нехай будуть вибори, кандидати знайдуться. Той же порошенко, старий політик. Можливо у залужного є амбіції. Тимошенко непогано подрихтувалася - років 20 скинула. А якщо серйозно, то не вважаєте, що колективний запад, дивлячись на дії кабаре-95, задоволений станом речей? На рівні чуток, але вони не на порожньому місці, впевнений, скільки вже громадянину зеленському передавали "обов'язкових планів дій та змін", щоб отримувати подальшу допомогу? Але громадянин зеленський лише висякав свого кокаїнового носика в них. Так само нещодавні візити з вимогами очищувати своє оточення від ермаків. Володя кладе прутня на все. "Красти, срати, жрати". То, вважаєте, більш договороспроможних людей в країні нема?